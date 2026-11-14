Gregerl rechnet mit Kritikern ab: »Werde ihm persönlich schreiben«

Michael Gregoritsch verteidigt Goalie-Held Alexander Schlager nach dem Aufstieg gegen Kritik. Einen Kritiker hat der ÖFB-Stürmer im Visier.

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Die Vorlage zum Siegtor lieferte Michael Gregoritsch auf dem Platz. Danach stellte er sich vor jenen Mann, der Österreich das 1:0 gegen Irland festgehalten hatte: Alexander Schlager. Im ORF-Interview nach dem Aufstieg machte der Stürmer deutlich, dass ihn die Kritik am ÖFB-Torhüter beschäftigt – und dass er sie nicht unkommentiert lassen will.

"Ich will niemandem eine Plattform geben, aber es gibt einige, die schießen ganz schön gegen Alex und ich werde demjenigen auch noch persönlich nochmal schreiben", kündigte Gregoritsch an. Wen er damit meinte, sagte er nicht. Nur, wie wichtig ihm die Sache ist: "Das ist für mich ein Anliegen."

»Einer meiner engsten Freunde«

Schlager hatte gegen Irland mehrfach einen Gegentreffer verhindert und in der Schlussphase mit einem starken Reflex gegen Chiedozie Ogbene die Führung gerettet. Anschließend wurde er zum Man of the Match gewählt.

Gregoritsch freute sich darüber auch aus persönlichen Gründen: "Er ist einer meiner engsten Freunde und dass er so performt, ist wunderschön, ist keine Überraschung, so ehrlich muss ich auch sein."

Die Leistung seines Freundes konnte er nach den gemeinsamen Trainingseinheiten einordnen. "Alex ist so ein wichtiger Part von der Mannschaft, so ein wichtiger Teil auf dem Platz." Die Auszeichnung zum Spieler des Spiels habe sich Schlager verdient.

Gemeinsam den Aufstieg geschafft: Alexander Schlager (l.) zählt zu Michael Gregoritschs engsten Freunden. Der Stürmer freut sich über dessen Auszeichnung zum Spieler des Spiels. © IMAGO/Branislav Racko

Vorne funktioniert das Duo wieder

Den entscheidenden Treffer hatten Gregoritsch und Sasa Kalajdzic gemeinsam erarbeitet: Nach einer Ecke köpfte Gregoritsch den Ball in die Mitte, Kalajdzic brachte ihn über die Linie.

"Sollte mittlerweile bekannt sein, dass wir beide ganz gut funktionieren bei den Toren", sagte Gregoritsch. Kalajdzic sei zum richtigen Zeitpunkt eingelaufen. Genau deshalb müsse bei Standards jeder Raum besetzt sein.

Der Lohn ist die Rückkehr in Liga A – und damit die Aussicht auf weitere Duelle mit Europas Spitzenteams. "Es kommen wieder große Mannschaften zu uns nach Österreich und das haben wir uns verdient."

Bei »Testspiel« widerspricht Gregoritsch

Beim Blick auf das abschließende Gruppenspiel gegen Israel am Dienstag korrigierte Gregoritsch den Interviewer. Ein Testspiel? "Erst einmal ist es ein weiteres Pflichtspiel, das wir gewinnen wollen."

Dass Teamchef Ralf Rangnick zahlreiche Wechsel angekündigt hatte, ändere daran nichts. "Das ist genau richtig und das hat aber nichts mit Testspiel zu tun", betonte Gregoritsch. Auch die bisher weniger eingesetzten Spieler hätten ihre Chance verdient.