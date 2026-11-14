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Gegen Wales

3:1 - Haaland hält Norwegens Viertelfinaltraum am Leben

Sport Redaktion
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Norwegische Fußballspieler feiern ein Tor im Stadion während eines UEFA Nations League-Spiels.
© EPA
Antonio Nusa trifft, Erling Haaland liefert Tor und Assist: Norwegen schlägt Wales und spielt gegen Dänemark um den Viertelfinaleinzug.
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Lange war von Erling Haaland wenig zu sehen. Am Ende hatte der Torjäger trotzdem entscheidenden Anteil an Norwegens 3:1 gegen Wales. Mit einer Vorlage und einem verwandelten Elfmeter half er am Samstag in Oslo, drei Niederlagen in Folge zu stoppen. Den Durchbruch schaffte zuvor Antonio Nusa, Christoph Baumgartners Teamkollege bei RB Leipzig.

Damit bleibt Norwegen im Rennen um das Nations-League-Viertelfinale. Mit sechs Punkten geht die Mannschaft von Ståle Solbakken ins letzte Gruppenspiel gegen Dänemark.

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Nusa trifft mit dem ersten Schuss aufs Tor

Vor der Pause fehlte den Gastgebern fast jede Durchschlagskraft. Haaland kam lange überhaupt nicht zum Abschluss, auf der Gegenseite sorgte vor allem Dan James für Gefahr. Norwegens Torhüter Egil Selvik parierte dessen Versuch aus halbrechter Position (43.).

Nach dem Seitenwechsel wurde Norwegen gefährlicher. Liam Cullen blockte zunächst einen Abschluss von Sander Berge aus kurzer Distanz (54.). Dann setzte sich Nusa nach einer unzureichend geklärten Ecke an der Strafraumkante durch und traf flach ins linke Eck (59.). Es war Norwegens erster Schuss aufs Tor.

Ein norwegischer Fußballspieler kontrolliert den Ball während eines Spiels gegen Wales.
Baumgartners Leipzig-Kollege Antonio Nusa brachte Norwegen mit seinem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße (59.). © EPA

Haaland legt auf, der Joker trifft sofort

Neun Minuten später folgte der nächste Treffer. Über Nusa kam der Ball zu Haaland, der den gerade eingewechselten Andreas Schjelderup bediente. Der Joker musste aus knapp fünf Metern nur noch zum 2:0 einschieben (68.).

Entschieden war die Partie damit noch nicht. David Brooks scheiterte zunächst an Selvik und der Latte (76.), ehe er nach einem Doppelpass mit Harry Wilson auf 1:2 verkürzte (79.).

Elfmeter beendet das Zittern

Die Entscheidung leitete Haaland selbst ein. Der Stürmer schickte Schjelderup in den Strafraum, wo Connor Roberts ihn zu Fall brachte (85.). Haaland übernahm den Elfmeter, verlud Torhüter Karl Darlow und traf zum 3:1 (88.).

Ein norwegischer Fußballspieler schießt einen Elfmeter in einem Stadion voller Zuschauer.
Erst Vorbereiter, dann Torschütze: Erling Haaland legte das 2:0 auf und verwandelte den Elfmeter zum 3:1-Endstand (88.). © APA/AFP/NTB/FREDRIK VARFJELL

Wales bleibt mit drei Punkten Gruppenletzter. Norwegen trifft am Dienstag (17. November, 20.45 Uhr) in Kopenhagen auf Dänemark und kämpft dort um Platz zwei hinter dem bereits fürs Viertelfinale qualifizierten Portugal. Das Hinspiel gewannen die Norweger mit 3:2.

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