Gregoritsch plant schon Karriere nach ÖFB-Abschied

Ein U11-Trainingsplan statt Torjäger-Statistik! Michael Gregoritsch lässt mit einem Instagram-Posting tief blicken. Steckt im Rangnick-Knipser etwa ein künftiger Trainer?

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Michael Gregoritsch hat derzeit eigentlich alle Hände voll zu tun. Am Samstag will der Freiburg-Legionär im Heimspiel gegen Irland den Gruppensieg fixieren und den Aufstieg in die Nations-League-A perfekt machen. Doch zwischen ÖFB-Campus, Training und den Vorbereitungen auf das wichtige Duell gewährte der Stürmer auf Instagram einen Einblick, der aufhorchen lässt.

Unter dem Titel "Last week's activities & upcoming duties" veröffentlichte er einen Bilder-Dump – und zwischen den Eindrücken aus dem Teamcamp versteckte sich ein ganz besonderer Schnappschuss: ein handgeschriebener Trainingsplan für eine U11-Mannschaft.

Zwischen ÖFB-Team & U11-Training

Technikschule, Passübungen durch Hütchen, ein Torschussbewerb im Vier-gegen-vier, Kombinationsspiel mit mehreren Abschlüssen und freies Spiel zum Abschluss. Gregoritsch hat sich offenbar intensiv mit dem Aufbau einer Nachwuchseinheit beschäftigt. Das ist kein schnell hingekritzelter Zettel, sondern ein ziemlich konkreter Ablauf für junge Kicker. Bereitet sich der ÖFB-Torjäger etwa schon auf eine Karriere an der Seitenlinie vor? Das Posting verrät es nicht. Aber der Gedanke liegt bei dieser Familiengeschichte durchaus nahe.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Denn Papa Werner Gregoritsch ist eine echte Trainer-Institution im österreichischen Fußball. Und er hat Michael nicht nur von der Tribüne aus beobachtet: Acht Jahre lang trainierte er seinen eigenen Sohn. Seine Stationen führten ihn vom GAK über Mattersburg, den LASK und Kapfenberg bis zum ÖFB. Von 2012 bis Ende 2024 war Werner Gregoritsch U21-Teamchef und begleitete zahlreiche Talente auf ihrem Weg in den Profifußball. Auch Michael stand unter seiner Obhut. Das Trainerhandwerk hat der 32-Jährige also quasi zu Hause mitbekommen.

Ob er tatsächlich einmal in die Fußstapfen seines Vaters treten will, bleibt offen. Langweilig dürfte ihm jedenfalls auch abseits des Rasens nicht werden. Gemeinsam mit Johnny Hofer steht der 32-Jährige bei CANAL+ für den Podcast "Ohne Filter" vor dem Mikrofon. Dort zeigt er eine andere Seite des Fußballgeschäfts und spricht über Themen, die im normalen Interview-Alltag oft zu kurz kommen. Vom Stürmer zum Podcaster – und vielleicht irgendwann zum Coach?

Rangnicks Torjäger-König

Zunächst wartet aber noch eine große Aufgabe als Spieler. Gegen Irland kann Österreich am Samstag in Linz den Gruppensieg und den Aufstieg in die Nations-League-A fixieren. Gregoritsch ist dabei auch als Torjäger gefragt: In bisher 81 Länderspielen erzielte der Steirer 25 Tore für Österreich. Und unter Ralf Rangnick ist er mit 19 Treffern sogar der erfolgreichste ÖFB-Schütze – vor Marko Arnautović (17) und Marcel Sabitzer (16). Seine Trainer-Notizen kann er also noch ein wenig liegen lassen. Erst soll der nächste Treffer her, dann kann er sich wieder Gedanken über die Zeit nach der Karriere machen.