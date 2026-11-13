ÖFB-Team will gegen Irland Millionen-Party feiern

Trotz Ausfall-Schock um Xaver Schlager & Alexander Prass soll am Samstag im letzten Heimspiel des Jahres gegen Irland (20.45 Uhr/live auf ORF 1) ein Sieg her.

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Volles Haus, Heimvorteil und ein Millionen-Jackpot vor Augen: Für Österreich ist alles angerichtet! Am Samstag (ab 20.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) empfängt das ÖFB-Team Irland in Linz und kann mit einem Sieg den Gruppensieg sowie den Aufstieg in die Nations-League-Liga A vorzeitig fixieren.

Dass die Partie ausgerechnet auf der Gugl steigt, dürfte die Vorfreude zusätzlich steigern: Dort war Österreich zuletzt stets erfolgreich. Überhaupt präsentiert sich Rot-Weiß-Rot vor eigenem Publikum in Topform. Seit 16 Heimspielen ist das ÖFB-Team ungeschlagen, in den vergangenen 28 Partien traf es immer – beides ÖFB-Rekorde! Das abschließende Duell mit Israel am Dienstag in Debrecen könnte damit zum Schaulaufen werden.

Lienhart fordert: Keine zweite Zitterpartie

Allerdings ist noch eine Rechnung offen: Beim Hinspiel in Dublin geriet Österreich mit 0:2 in Rückstand und musste sich am Ende mit einem 2:2 zufriedengeben. Eine solche Zitterpartie soll es diesmal nicht geben. "Wir wollen von Anfang an das Kommando übernehmen und dürfen uns nicht wie in Irland überrumpeln lassen", fordert Nicolas Seiwald. Auch David Affengruber baut auf die Unterstützung des Heimpublikums, während Philipp Lienhart vor allem eine Baustelle im Blick hat: die Defensive. Schließlich kassierte Österreich in den vergangenen acht Länderspielen jedes Mal mindestens ein Gegentor. "Das haben wir zu selten geschafft. Daran arbeiten wir", sagte der Freiburg-Legionär mit Blick auf die fehlende defensive Stabilität.

Christoph Baumgartner ist nach seiner Verletzungspause zurück im ÖFB-Team und wieder voll motiviert. © APA/HELMUT FOHRINGER

17-jähriges Sturm- Juwel vor Team-Debüt

Dass Rangnick dabei nicht aus dem Vollen schöpfen kann, macht die Aufgabe nicht einfacher. David Alaba, Paul Wanner, Carney Chukwuemeka und Patrick Wimmer fehlen ebenso wie Xaver Schlager und Alexander Prass, die mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen haben. Für Dienstag besteht bei den beiden letzteren allerdings Hoffnung auf eine Rückkehr. Dafür steht Christoph Baumgartner nach monatelanger Pause wieder zur Verfügung. Besonders spannend: Sturm-Juwel Luca Weinhandl könnte mit gerade einmal 17 Jahren sein Debüt im Nationalteam feiern und zum viertjüngsten ÖFB-Teamspieler seit dem Zweiten Weltkrieg werden.

Sturm-Juwel Luca Weinhandl (17) steht vor seinem Debüt im ÖFB-Team © APA/HELMUT FOHRINGER

Irland knacken und Millionen kassieren

Neben dem sportlichen Erfolg wartet auf Österreich auch ein schöner finanzieller Bonus. Allein der Gruppensieg bringt 1,5 Millionen Euro, dazu kommen bei einem Aufstieg in Liga A künftig 2,25 Millionen Euro Teilnahmegeld – um 750.000 Euro mehr als in Liga B. Dazu versprechen Duelle mit Europas Top-Nationen auch höhere Ticketeinnahmen. Es geht also um Prestige, sportliche Entwicklung und bares Geld. Die Ausgangslage ist vielversprechend, die Heimserie beeindruckend – jetzt muss die Rangnick-Elf gegen Irland nur noch liefern.

Mögliche Aufstellung:

Österreich: Wiegele (Viktoria Pilsen, 2 Länderspiele) - Posch (FSV Mainz, 59/5 Tore), Lienhart (SC Freiburg, 45/3), Danso (Sunderland, 39/0), Mwene (FSV Mainz, 34/1) - Seiwald (RB Leipzig, 55/1), Laimer (Bayern München, 63/7) - Schmid (Frosinone, 42/5), Baumgartner (RB Leipzig, 58/19), Lang (LASK, 2/1) - Kalajdzic (LASK, 29/6)

Irland: Kelleher (Brentford, 36) - O'Shea (Ipswich, 48/0), Egan (Hull City, 40/3), Scales (Celtic Glasgow, 19/1) - Abankwah (Udinese, 7/0), Azaz (Southampton, 16/1), Coventry (Charlton, 7/0), Manning (Southampton, 27/0) - Moylan (Cardiff City, 6/4), Idah (Swansea City, 44/7) - Parrott (Betis Sevilla, 41/15)