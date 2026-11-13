Das ist der wahre Grund für das Arnautović-Aus

2,5 Millionen Euro Gehalt, Vertrag bis 2027 – und im Winter könnte Schluss sein. Hinter dem möglichen Abschied von Marko Arnautović bei Roter Stern Belgrad steckt womöglich mehr als nur die sportliche Situation. Serbiens Fußball steht vor einem Umbruch.

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Marko Arnautović könnte Roter Stern Belgrad bereits im Winter verlassen. Obwohl sein Vertrag bis Sommer 2027 läuft, soll der Klub bei einem passenden Angebot gesprächsbereit sein. Der ÖFB-Star soll rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen – ein Transfer würde Geld bringen und gleichzeitig das teure Gehalt einsparen. Sportlich ist seine Rolle überschaubar: In 17 Einsätzen gelangen ihm sieben Tore und ein Assist, einen vollen Einsatz über 90 Minuten absolvierte der 37-Jährige in dieser Saison bislang noch nicht.

Dazu könnte Sportdirektor Marko Marin, der Arnautović nach Belgrad holte, vor einem Wechsel zu Hannover 96 stehen. Doch im Hintergrund brodelt es in ganz Serbien. Seit dem Einsturz des Bahnhofsvordachs in Novi Sad im November 2024, bei dem 16 Menschen starben, gingen Studenten auf die Straße. Sie blockierten Universitäten, organisierten Protestmärsche und legten mit riesigen Demonstrationen das Land lahm. Ihr Vorwurf: Korruption, fehlende Kontrolle und politische Verantwortungslosigkeit hätten die Katastrophe begünstigt. Sie verlangten die Veröffentlichung sämtlicher Bauunterlagen, Konsequenzen für Verantwortliche und Angreifer auf Demonstranten sowie mehr Geld für Universitäten.

Politisches Beben erreicht den Fußball

Aus dem Protest wurde eine landesweite Bewegung, die schließlich eine eigene Kandidatenliste aufstellte – und bei der Parlamentswahl am 25. Oktober mit 140 von 250 Parlamentssitzen den Sieg holte. Ihr Programm verspricht einen Kampf gegen Korruption, unabhängigere Gerichte, mehr Transparenz und eine Überprüfung staatlicher Ausgaben. Und genau da wird es für den Fußball brisant.

Menschenmenge feiert nachts auf Belgrads Straßen nach Wahlschluss. 140 von 250 Sitzen: Studenten feiern Wahlsieg und betreten politisches Neuland © IMAGO/ZUMA Press Wire

Noch ist das alles ein Reformplan, kein beschlossenes Gesetz. Doch die Richtung ist klar: Roter Stern und Erzrivale Partizan könnten künftig genauer unter die Lupe genommen werden. Die Studenten wollen Profiklubs langfristig wirtschaftlich unabhängiger machen und ihre Abhängigkeit von staatlichen Zuschüssen verringern. Wie groß der Umbruch wäre, zeigt ein Blick auf die serbische Fußballgeschichte: Seit 1998 wurde die Meisterschaft ausschließlich von Roter Stern oder Partizan gewonnen. Der letzte andere Meister war Obilić – ein Klub, der damals dem umstrittenen Željko Ražnatović alias Arkan gehörte, dem Anführer der paramilitärischen "Arkan-Tiger", der vom UN-Kriegsverbrechertribunal angeklagt worden war.

Vidić scheiterte – FIFA & UEFA müssen eingreifen

Ex-Präsident Aleksandar Vučić hatte selbst eingeräumt, dass die beiden Großklubs auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Werden diese Geldflüsse künftig strenger kontrolliert, könnte das gewohnte Finanzierungsmodell ins Wanken geraten. Und der serbische Fußball steht ohnehin schon vor einem gewaltigen Umbruch: Auch im Verband herrscht Chaos. Die für den 14. November geplante Versammlung wurde abgesagt, nachdem keine Kandidaturen eingereicht worden waren und FIFA sowie UEFA die Voraussetzungen als nicht erfüllt angesehen hatten. Wie tief die Krise reicht, zeigte sich bereits 2023: Damals zog sich Manchester-United-Legende Nemanja Vidić aus dem Rennen um das Präsidentenamt zurück. Im Zusammenhang mit seiner Kandidatur wurden sogar Drohungen bekannt, er könne auf dem Friedhof landen.

Manchester-United-Legende Nemanja Vidić gewann mit den "Red Devils" fünfmal die Premier League und einmal die Champions League. © Getty Images

Ob Arnautovićs möglicher Abgang direkt mit dem politischen Umbruch zusammenhängt, ist nicht belegt. Doch wenn künftig jeder Millionen-Euro-Zuschuss genauer hinterfragt wird, könnte auch der teure ÖFB-Star zum Teil einer ganz neuen Rechnung werden.