Trotz 1:3: Austria-Frauen sind "beeindruckend"

Seit Donnerstag deutet vieles darauf hin, dass die Wiener Austria bei der Premiere in der Frauen-Champions-League sieglos und als Schlusslicht der Ligaphase durchs Ziel gehen wird.

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Statt dem Premierenerfolg gab es bei Benfica Lissabon die dritte Niederlage im vierten Spiel samt Rückfall ans Tabellenende. "Die Punkteausbeute ist nicht so, wie wir uns das gewünscht hatten. Leistung und Auftritt sind bisher aber beeindruckend", resümierte Austria-Trainer Stefan Kenesei.

Im Gegensatz zum SKN St. Pölten, der 2025/26 bei einem Torverhältnis von 3:28 nur einen Punkt geholt hatte, den die Wienerinnen aktuell auch am Konto haben, wäre für die Kenesei-Truppe aber viel mehr möglich gewesen. Und das nicht nur im Estadio da Luz, sondern zuvor auch beim 0:1 bei Chelsea, 1:1 gegen Inter Mailand und 1:4 gegen Juventus Turin.

"Gezeigt, dass wir mithalten können"

"Wer Austria Wien jetzt gesehen hat in der Champions League, wird sich denken: Wow, was ist das für ein Team!", meinte der 41-Jährige und hob dabei vor allem die "Energieleistung" und "Leidenschaft" von Kapitänin Carina Wenninger und Co. hervor.

Letztere traf in der 53. Minute via Elfmeter zum ersten Mal überhaupt in der "Königsklasse". "Wir haben in einem brutal intensiven Spiel wieder einmal gezeigt, dass wir auch auf dem Level mithalten können, es war viel Positives dabei", resümierte die 35-Jährige. Auch Offensiv-Dauerläuferin Valentina Pötzl fand, dass man in vielen Momenten das bessere Team gewesen sei.

Pötzl: "Glück nicht auf unserer Seite"

"Am Ende war das Glück aber nicht auf unserer Seite", sagte die 17-Jährige. Die Portugiesinnen zogen die Partie auch aufgrund eines Ausschlusses von Torfrau Jasmin Pal (73.) noch auf ihre Seite. "Dann war bei uns ein bisschen die Luft draußen. Wir haben aber nicht wegen ihr verloren, auch zu zehnt kannst du ein 1:1 über die Zeit verteidigen", sagte Kenesei.

Keine Schuld traf auch die eingewechselte Emma Götz, die bei ihrem Debüt in der "Königsklasse" mit mehreren Paraden eine höhere Niederlage verhinderte. "Sie hat sich nahtlos eingefügt, ihre Sache sehr gut gemacht", analysierte der Austria-Coach. Durch die Sperre von Pal wird sie am Donnerstag zu Hause gegen den FC Bayern in der Startelf stehen.

Yvonne Weilharter im Zweikampf © EPA

"Ich freue mich riesig", betonte die Luxemburgerin. Laut Pötzl brauche man sich von Deutschlands Aushängeschild mit den ÖFB-Kickerinnen Sarah Zadrazil, Katharina Naschenweng und Barbara Dunst "nicht verstecken". Wenninger hoffte auf eine Fehlerminimierung. "Denn auf dem Niveau machen es Kleinigkeiten aus." Mehr als 6.000 Karten sind schon verkauft.