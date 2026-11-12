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Leipzig-Knall um Christoph Baumgartner (27)

Andreas Staggl
von
Ein Fußballspieler im roten RB Leipzig Trikot klatscht auf dem Spielfeld.
© NurPhoto via Getty Images
Vier Tore und ein Assist. Christoph Baumgartner ist nach seinem Comeback fast schon bei alter Sträke.
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Fünf Monate nach seiner schweren Sehnenverletzung, die ihm die WM kostete, ist Christoph Baumgartner wieder zurück. Sechs Mal stand der 27-Jährige für RB Leipzig bisher auf dem Platz und erzielte dabei schon vier Treffer. "Dass es gleich so gut läuft, konnte man nicht erwarten. Ich habe es nicht einmal erhofft", so Baumgartner.

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Neuer Vertrag

Der Österreicher ist bei Leipzig längst Hoffnungs- und Leistungsträger – und soll das auch noch lange bleiben. Wie die Sportbild berichtet, wollen die Bullen den Vertrag des ÖFB-Stars vorzeitig verlängern und sind auch schon an den Spieler herangetreten. Bereits in der Winterpause soll der Deal fixiert werden – der aktuelle Vertrag des 27-Jährigen läuft noch bis Sommer 2028.

Comeback im ÖFB-Team

Unterdessen will Baumgartner auch im ÖFB-Team wieder voll angreifen:  "Ich bin körperlich sicher noch nicht bei 100 Prozent im Sinne von 90 Minuten spielen und drei Tage später wieder 90 Minuten spielen. Es wird noch ein bisschen brauchen, trotzdem fühle ich mich super", erklärte der 27-Jährige.  Er habe zwar wieder absolutes Vertrauen in seinen Körper, "doch trotzdem bin ich in einer Phase, wo man vorsichtig sein muss", so Baumgartner. Rückblickend sei die lange Reha-Phase "richtig cool gewesen, so blöd sich das auch anhört. Schwierig war dann die Phase, in der ich der Meinung war, ich könnte schon spielen."

Ein Fußballspieler gibt vor Sponsorenwand ein Interview am Mikrofon beim ÖFB-Presse-Termin in Wien.
© APA/HELMUT FOHRINGER

Teamchef Ralf Rangnick wird wohl bereits im Spiel gegen Irland am Freitag auf Baumgartner setzen. Mit einem Sieg könnte das ÖFB-Team bereits den Aufstieg in der Nations League fixieren.

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