Austria-Finanzen "erstmals in zehn Jahren positiv"

Während es sportlich für die Austria aktuell überhaupt nicht läuft, können die Veilchen immerhin finanziell positive Nachrichten verlauten.

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Die Austria präsentierte den Geschäftsbericht für die Saison 2025/26. Während sich der Verein weiter auf dem langen Weg zurück in die Gesundheit befindet, konnte immerhin ein "deutlicher Konzerngewinn" eingefahren werden, wie es heißt.

2,5 Millionen Euro beträgt dieser Gewinn, der auch durch hohe Einnahmen bei Spielerverkäufen von Ifeanyi Ndukwe (drei Mio. Euro/Liverpool), Abubakr Barry (drei Mio. Euro/Salzburg) und Konstantin Aleksa (eine Mio. Euro/Hoffenheim) möglich war.

Austria-Präsident: "Bestätigt unseren Weg"

"Es ist sehr erfreulich, dass wir erstmals seit knapp zehn Jahren wieder ein operativ positives Jahresergebnis erzielen konnten. Das bestätigt, dass wir uns seit einigen Jahren auf dem richtigen Weg befinden", so Präsident Kurt Gollowitzer.

Zum Vergleich: Im Vergleichszeitraum letztes Jahr stand ein sattes Minus von rund acht Millionen Euro. Grund ist ein Rekord bei den Erträgen mit 42.306 Millionen Euro. Geschafft wurde das laut Finanzvorstand Harald Zagiczek durch "konsequente Strukturanpassungen".

Die Finanzkennzahlen (mit 30. Juni 2026) im Vergleich (Klammern) zum Vorjahr:

Anlagevermögen: 5.537 (47.544)

Umlaufvermögen: 11.313 (13.729)

Eigenkapital: -14.670 (-17.131)

Fremdkapital: 31.849 (75.087)

Erträge: 42.306 (32.294)

Personalaufwand: 15.305 (14.940)

Jahresergebnis nach Steuern: 2.461 (-7.716)

Natürlich ist weiterhin nicht alles positiv in Wien-Favoriten. Zwar wurde das Minus im Eigenkapital um rund drei Millionen Euro ebenso gesenkt, wie das halbierte Fremdkapital. Doch der Personalaufwand stieg sogar um fast eine halbe Million Euro.

Austria kündigt neue Sponsoren an

Dennoch nennt Zagiczek weitere positive Aussichten für die Zukunft: "Im Sponsoring konnten wir in der laufenden Saison 2026/27 mit dem neuen Hauptsponsor Aramark und dem zusätzlichen Premium Partner DaznBet bereits wichtige Abschlüsse erzielen, weitere stehen kurz bevor. Diese Entwicklungen stimmen mich zuversichtlich für die Zukunft, ändern aber nichts an unserem eingeschlagenen Weg, welchen wir konsequent fortsetzen."