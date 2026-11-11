Lewis Hamilton besucht Gaza-Grenzübergang

Ferrari-Pilot reiste nach El-Arisch auf der Sinai-Halbinsel, um sich ein persönliches Bild von den humanitären Hilfsmaßnahmen zu machen.

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Kurz nach dem Formel-1-Wochenende in São Paulo hat Rekordweltmeister Lewis Hamilton die ägyptische Grenzregion zum Gazastreifen besucht. Begleitet vom Gouverneur des Nord-Sinai, Khaled Megawer, besichtigte Hamilton den Übergang in Rafah sowie die Logistikeinrichtungen des Ägyptischen Roten Halbmonds. Vor Ort informierte er sich über die Koordination der Hilfslieferungen, die durch die Kontrollen stark eingeschränkt sind.

Ferrari-Star mit Spendenaufruf

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Brite abseits der Rennstrecke engagiert. Bereits im Dezember war er für das Britische Roten Kreuz in Jordanien im Einsatz, um evakuierte Kinder im Krankenhaus zu besuchen und Spendenaufrufe für Gaza zu unterstützen. Hamilton hatte dabei betont, wie wichtig ein dauerhafter und ungehinderter Zugang zu lebensrettender Hilfe für die Menschen in dem Krisengebiet ist.

Ferrari-Star Lewis Hamilton macht sich vor Ort ein Bild über die humanitäre Situation der Flüchtlinge. © IMAGO/Anadolu Agency

Nächster F1-Stopp ist in Las Vegas

Sportlich geht es für Hamilton in Las Vegas weiter. Am 22. November steigt in Nevada der nächste Grand Prix. Bevor es dann zum Saisonfinale Richtung Arabische Halbinsel geht: Katar (29.11.) und Abu Dhabi (6.12.) bilden die letzten beiden Stationen im heurigen F1-Kalender.