Schumacher vergleicht Hamilton mit seinem Bruder Michael

Sky-Experte Ralf Schumacher erneuert seine deutliche Kritik am Rekordweltmeister.

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Am Rande des Grand Prix von São Paulo 2026 stellte Schumacher Hamiltons Auftreten bei Ferrari infrage: Der Brite nehme eine Rolle im Team ein, die ihm leistungsmäßig schlicht nicht zustehe, da er sich gegenüber seinem Teamkollegen Charles Leclerc bisher nicht klar durchsetzen konnte.

So steht es im internen Duell

Schumachers Kernkritikpunkt ist der fehlende Performance-Abstand im internen Duell. Anders als einst sein Bruder Michael, der das Team durch klare Überlegenheit anführte, liefere Hamilton derzeit kein Argument für Sonderrechte. Schumacher warf zudem die Frage auf, wie stark der 41-jährige Hamilton im Spätherbst seiner Karriere überhaupt noch ist – insbesondere im Vergleich zu jüngeren Piloten wie George Russell, Kimi Antonelli oder eben Leclerc.

“Ich bin mir mittlerweile nicht mehr ganz sicher, wer noch wie stark ist” Ralf Schumacher über Lewis Hamilton.

Das direkte Teamduell 2026 im Überblick:

Qualifying: Leclerc führt mit 11:9

Grand-Prix-Rennen: Ausgeglichen mit 10:10

Sprint-Qualifying: Ausgeglichen mit 3:3

Sprintrennen: Leclerc liegt mit 4:2 vorne

Vorfall in Mexiko kostete Sieg

Um Ansprüche an das Team zu stellen, gibt es laut Schumacher nur eine Lösung: Hamilton müsse auf der Strecke konstant schneller sein als Leclerc und das interne Duell dominieren.

“Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.” Schumacher über den Streit Hamilton gegen Leclerc

Eine eindeutige Hierarchie würde auch dem Rennstall helfen. Aktuell stehen sich die beiden Sieganwärter auf der Strecke zu oft im Weg – wie zuletzt beim Vorfall in Mexiko, der Ferrari womöglich den Sieg kostete und die jüngsten Spannungen erst auslöste.