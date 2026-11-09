Rätsel um Weltmeister-Auto: Wolff lässt Mercedes untersuchen

Trotz des WM-Triumphs in Brasilien herrscht bei Mercedes Rätselraten. Toto Wolff sucht nach der Ursache für zwei folgenschwere Dreher.

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Zwei WM-Titel innerhalb einer Woche – und trotzdem hat Toto Wolff ein Problem. Nach dem turbulenten Formel-1-Grand-Prix von Brasilien lässt der Mercedes-Teamchef die Autos seiner beiden Piloten genauer untersuchen. Denn was George Russell und Kimi Antonelli am Sonntag in São Paulo erlebten, kann sich selbst Wolff nicht erklären.

Dabei hätte es für Mercedes ein perfekter Nachmittag werden können. Der frischgebackene Weltmeister Antonelli übernahm unmittelbar nach dem Start die Führung, Russell kämpfte sich von Platz sieben nach vorne. Doch dann gerieten beide Silberpfeile ins Schleudern.

Zwei Dreher geben Wolff Rätsel auf

Russell verlor beim Wechsel auf Slicks an der Boxenausfahrt die Kontrolle über seinen Mercedes, drehte sich und streifte die Mauer. Wenig später erwischte es Antonelli. Der Italiener klagte bereits am Funk über ein ungewöhnliches Fahrverhalten, ehe er in Runde 20 in Kurve eins abflog und die Führung an Lando Norris verlor.

Dreher in São Paulo: Kimi Antonelli verlor die Kontrolle über seinen Mercedes. Teamchef Wolff lässt die Ursache untersuchen. © Getty Images

Für Wolff waren das keine gewöhnlichen Fahrfehler. Der Wiener erklärte nach dem Rennen gegenüber "The Race", dass beide Piloten zeitweise mit einem äußerst schwierig zu kontrollierenden Auto zu kämpfen hatten.

Besonders auffällig: Russell und Antonelli beschrieben unabhängig voneinander ein derart ungewöhnliches Fahrverhalten, als wäre etwas an der Radaufhängung beschädigt oder der Reifendruck zu hoch.

Hinterreifen völlig abgefahren, Vorderreifen fast neu

Bei der anschließenden Analyse fiel Wolff eine weitere Auffälligkeit auf. Während die Hinterreifen extrem stark abgenutzt waren, sahen die Vorderreifen noch beinahe neu aus.

Der Mercedes-Boss vermutet deshalb Probleme beim Reifendruck oder beim Set-up. Eine eindeutige Ursache steht allerdings noch nicht fest.

Auch Max Verstappen soll laut Wolff von ähnlichen Schwierigkeiten berichtet haben. Besonders rätselhaft für Mercedes: Zwischen den problematischen Phasen waren beide Autos zeitweise ausgesprochen schnell unterwegs.

Antonelli setzte auf frischen weichen Reifen sogar die schnellste Rennrunde. Als später wieder Intermediates montiert wurden, verloren die Silberpfeile jedoch deutlich an Tempo.

Mercedes feiert WM-Titel ohne Podestplatz

Am Ende rettete Russell Platz vier, Antonelli wurde nach einer Fünfsekundenstrafe wegen einer unsicheren Freigabe an der Box Fünfter. Die gemeinsam eroberten 22 Punkte reichten Mercedes dennoch zum neunten Konstrukteurs-WM-Titel der Geschichte – dem ersten seit 2021.

Der Triumph hat allerdings einen ungewöhnlichen Beigeschmack: Ausgerechnet beim Gewinn der Team-WM blieb Mercedes erstmals in dieser Saison ohne Podestplatz.

Für Wolff und seine Ingenieure steht nun die Auswertung der Reifendaten und der Fahrzeugabstimmung im Mittelpunkt. Bereits beim nächsten Grand Prix in Las Vegas (So., 22. November, 5.00 Uhr MEZ, live auf ORF 1) könnten die deutlich kühleren Bedingungen erneut zur Herausforderung werden.