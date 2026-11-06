Norris holt Auftakt-Bestzeit – Antonelli glänzt als neuer Champion

Erste Ausfahrt als Formel-1-Weltmeister: Mercedes-Juwel Kimi Antonelli rast im 1. Freien Training von Interlagos hauchdünn hinter McLaren-Pilot Lando Norris auf den zweiten Platz.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kimi Antonelli ist bei seiner ersten Ausfahrt als frischgebackener Formel-1-Weltmeister zum Auftakt des GP von Brasilien nur knapp an der Bestzeit vorbeigerast. Der mit 20 Jahren und 68 Tagen jüngste Champion in der Historie der Königsklasse schloss das erste freie Training am Freitag im regenreichen Autódromo José Carlos Pace in Interlagos als Zweiter ab. Dem Mercedes-Piloten fehlten nur fünf Tage nach seinem vorzeitigen Titelgewinn in Mexiko winzige 0,082 Sekunden auf Vorjahresweltmeister Lando Norris im McLaren (live auf Sky & oe24-Liveticker).

Probleme bei Verstappen – Hamilton vor 400. Grand Prix

Dritter beim ereignisreichen Nachwuchsfestival mit gleich sechs jungen Fahrern im Auftakttraining wurde Red-Bull-Star Max Verstappen (+0,236 Sek.), der über den Boxenfunk wieder einmal lautstark von Problemen beim Runterschalten berichtete. Rekordweltmeister Lewis Hamilton reihte sich vor seinem historischen 400. Grand Prix am bevorstehenden Sonntag im Ferrari auf der vierten Position ein. Norris, Antonelli und Verstappen versprechen somit Spannung pur für das weitere Rennwochenende in Sao Paulo.