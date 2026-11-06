Heißer Tanz im Innviertel: Ried fordert den LASK im Derby heraus

Spannung garantiert im Oberösterreich-Derby: Die seit sechs Spielen ungeschlagene SV Ried empfängt den LASK zu einem echten Schlagabtausch im Innviertel.

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Die SV Ried soll für den Meister LASK erneut zu einer schmerzhaften Hürde werden. Erst vor wenigen Tagen konnten die Linzer ein Pokal-Aus im Cup-Duell vor heimischer Kulisse nur mit Mühe abwenden, während sie in der Bundesliga die letzten vier Auswärtsspiele im Innviertel allesamt ohne Sieg verlassen mussten. Ried präsentiert sich aktuell als extrem schwer zu biegen: Seit sechs Ligaspielen sind die "Wikinger" ungeschlagen und knöpften dabei unter anderem Red Bull Salzburg und Sturm Graz jeweils ein Remis ab (live auf Sky & oe24-Liveticker).

Schwung aus der Königsklasse – Kühbauer rotiert im Derby

Mit vier Zählern Vorsprung auf Rang sieben liegen die Rieder aktuell voll auf Kurs Richtung Meistergruppe. Der LASK reist nach dem beeindruckenden 4:0-Erfolg gegen Slovan Bratislava in der Champions League zwar mit großem Selbstbewusstsein an, darf sich bei acht Zählern Rückstand auf Tabellenführer Rapid Wien aber keine weiteren Ausrutscher mehr erlauben. "Wir müssen wieder gut runterkommen und sind auf ein enges, umkämpftes Oberösterreich-Derby vorbereitet", erklärte Kapitän Sascha Horvath. LASK-Coach Dietmar Kühbauer kündigte bereits personelle Rotation in der Offensive an.

Despotovic fordert Leidenschaft – Ried ohne Goiginger

Voller Fokus an der Seitenlinie im heutigen Match: Ried-Trainer Mario Despotovic gibt im brisanten Oberösterreich-Derby gegen den LASK Anweisungen – vor dem Duell lobte die sportliche Führung die hervorragende Arbeit des kroatischen Chefcoaches. © APA/DIETMAR STIPLOVSEK

In Ried blickt man stolz auf die Entwicklung unter Trainer Mario Despotovic. Sportdirektor Lukas Brandl bescheinigte dem kroatischen Chefcoach hervorragende Arbeit und bezeichnete das Kräftemessen als klassisches "David-gegen-Goliath"-Duell. Bis auf Langzeitausfall Alessandro Goiginger stehen Despotovic alle Akteure zur Verfügung. "Mit dem LASK erwartet uns ein intensives Derby, in dem sicher viel Kampf und Emotionen dabei sein werden", schwor der Rieder Betreuer seine Mannschaft auf den Hit ein.