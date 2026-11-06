Showdown im Norden: HSV fordert Gladbach im Keller-Gipfel

Brisantes Keller-Duell am 9. Spieltag: Der Hamburger SV empfängt Borussia Mönchengladbach im Volksparkstadion zum richtungsweisenden Abstiegskampf-Schlagabtausch.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge steht der Hamburger SV am Freitagabend mächtig unter Druck. Das Team von Cheftrainer Merlin Polzin empfängt am 9. Spieltag der deutschen Bundesliga das Tabellenschlusslicht Borussia Mönchengladbach im heimischen Volksparkstadion (20:30 Uhr/live auf Sky & oe24-Liveticker). Als Tabellen-15. mit neun Zählern wollen die Hanseaten den negativen Trend unbedingt stoppen. Die Gäste aus Gladbach liegen mit lediglich vier Punkten am Tabellenende, reisen nach drei ungeschlagenen Pflichtspielen unter Neu-Coach Alexander Blessin jedoch mit neuem Selbstbewusstsein in den Norden.

Verletzungssorgen auf beiden Seiten – Polzin hofft auf Rückkehrer

Beide Defensiven präsentierten sich in den vergangenen Wochen extrem anfällig: Der HSV kassierte bereits 19 Gegentore in acht Ligaspielen, während Gladbach sogar schon 22-mal hinter sich greifen musste. Zudem haben beide Betreuer mit massiven Personalsorgen zu kämpfen. Bei den Rothosen steht hinter den Einsätzen von Sebastiaan Bornauw, Yussuf Poulsen und Nicolás Capaldo jeweils ein großes Fragezeichen. Definitiv verzichten muss Polzin auf Nicolai Remberg, Fábio Vieira, Bilal Nadir sowie den gesperrten Mario Vušković. Auf der Gegenseite fehlen den Fohlen unter anderem Moritz Nicolas, Nicolas Kühn und Tim Kleindienst.

Moffi stürmt beim HSV – Machino führt Fohlen-Angriff an

Hoffnungsträger im Volkspark im Archivbild: HSV-Angreifer Terem Moffi ballt nach einem Treffer die Faust – vor dem heutigen Bundesliga-Abstiegskrimi gegen Borussia Mönchengladbach ruhen die Hoffnungen der Hamburger Vorwärtsbewegung primär auf dem treffsicheren Stürmer. © IMAGO/Maximilian Koch

Trotz der defensiven Wackler und verletzungsbedingter Ausfälle verspricht die Partie reichlich Brisanz im Kampf um den Klassenerhalt. Während beim HSV die Hoffnungen im Angriff primär auf Terem Moffi ruhen, vertraut Gladbach-Trainer Blessin an vorderster Front auf Shūto Machino. In den vergangenen beiden direkten Bundesliga-Duellen trennten sich die Klubs jeweils mit einem torlosen 0:0, doch angesichts der aktuellen Defensivschwächen beider Lager stehen die Zeichen im Volksparkstadion diesmal auf Tore.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Hamburger SV (3-4-2-1): Heuer Fernandes; Omari, Bornauw, Nandja; Møller Wolfe, Muheim, Sambi Lokonga, El Ouahdi; Adeline, Grønbæk; Moffi

Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Batz; Sander, Itakura, Chiarodia; Ullrich, Neuhaus, Uno, Scally; Hack, Mohya; Machino