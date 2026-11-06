Schwere Vorwürfe: Bayern-Legende rechnet mit Guardiola ab

Mehr als zehn Jahre nach einem folgenschweren Streit beim FC Bayern erhebt eine Klub-Legende schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Double-Trainer der Münchner.

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Die Vergangenheit holt Pep Guardiola wieder ein. Der ehemalige Startrainer von Manchester City sieht sich mit einer heftigen Abrechnung aus seiner Zeit beim FC Bayern konfrontiert. Eine Münchner Klub-Legende erhebt schwere Vorwürfe gegen den Spanier, spricht von mangelndem Respekt und schildert einen Wutausbruch, bei dem es beinahe zu einer Verletzung gekommen wäre.

Hinter den Attacken steckt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Der langjährige Bayern-Mannschaftsarzt blickt im Interview mit der "Bild" auf seinen erbitterten Machtkampf mit Guardiola zurück, der 2015 schließlich zu seinem spektakulären Rücktritt führte.

»Ich hätte mir die Hand brechen können«

Wie heftig es zwischen den beiden zuging, schildert der mittlerweile 84-Jährige anhand einer Szene aus dem Bayern-Alltag. "Wir hatten Aussprachen, ich kann nur sagen: Es waren manchmal heftige Dispute."

Einmal sei ihm der Kragen geplatzt. "Ich habe einmal auf den Frühstückstisch gehauen, da war das Geschirr von den Spielern noch draufgestanden. Das hat nur so gescheppert. Ich hätte mir die Hand brechen können. Aber es hat nichts genutzt."

Streit um Thiago brachte das Fass zum Überlaufen

Besonders schwer wiegen die Vorwürfe rund um die Behandlung des damaligen Bayern-Stars Thiago. Müller-Wohlfahrt hatte dem Spanier nach einer Verletzung sechs Wochen Pause verordnet. Guardiola war das nach Darstellung des Mediziners zu lange und ließ den Mittelfeldspieler in Spanien behandeln.

MADRID, SPAIN - APRIL 27: Josep Guardiola manager of Bayern Munich in discussion with an injured Thiago Alcantara of Bayern Munich during the UEFA Champions League semi final first leg match between Club Atletico de Madrid and FC Bayern Muenchen at Vincente Calderon on April 27, 2016 in Madrid, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images) © Getty Images

"Und dann wurde aus meinen sechs Wochen ein Jahr Pause", beklagt Müller-Wohlfahrt. Er habe es nicht akzeptieren können, dass die Arbeit seiner medizinischen Abteilung derart infrage gestellt worden sei.

Dabei habe diese international höchstes Ansehen genossen und sei von der UEFA sogar als vorbildlich präsentiert worden.

Neuerliche Aussprache? »Er ist nicht belehrbar«

Auch mehr als ein Jahrzehnt später scheint der Konflikt nicht beigelegt. Eine neuerliche Aussprache mit Guardiola hält Müller-Wohlfahrt für sinnlos.

"Er ist nicht belehrbar. Glaube ich jedenfalls", urteilt der ehemalige Bayern-Arzt über den Katalanen. Selbst Empfehlungen zum Aufwärmtraining habe Guardiola ignoriert.

(GERMANY OUT) Fussball 1. Bundesliga Saison 2013/2014 9. Spieltag FC Bayern Muenchen - 1. FSV Mainz Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt (li, FC Bayern Muenchen) und Trainer Pep Guardiola (FC Bayern Muenchen) (Photo by Pressefoto Ulmer\ullstein bild via Getty Images) © ullstein bild via Getty Images

2015 zog Müller-Wohlfahrt nach 38 Jahren beim FC Bayern die Konsequenzen und trat gemeinsam mit seinem medizinischen Team zurück. Zwei Jahre später kehrte er unter Jupp Heynckes zurück. Dessen Umgang mit der medizinischen Abteilung beschreibt er rückblickend als deutlichen Gegensatz zur Guardiola-Zeit.