Euro-Frust trifft auf Liga-Kracher: Sturm fordert Salzburg

Euro-Frust abschütteln, Liga-Kracher gewinnen! Nach zwei bitteren Europacup-Pleiten steht für Sturm und Salzburg Wiedergutmachung auf dem Programm. Am Sonntag (17 Uhr/live Sky & ORF 1) steigt in Graz zum Rückrundenauftakt der Bundesliga-Schlager – und die Brisanz könnte kaum größer sein.

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Sturm kassierte gegen Celje eine bittere 2:3-Heimpleite, Salzburg ging in Anderlecht mit 0:2 leer aus. Vor der Länderspielpause wollen am Sonntag (ab 17 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) beide ein kräftiges Lebenszeichen setzen. Ausrutscher verboten.

Vor allem bei Sturm ist jetzt Charakter gefragt. Trainer Fabio Ingolitsch hatte nach dem Rückschlag gegen Celje die fehlende mentale Frische seiner Mannschaft kritisiert. Doch nicht nur im Kopf, auch auf dem Platz lief einiges schief: Mit haarsträubenden Eigenfehlern machten sich die Grazer das Leben selbst schwer. Ausgerechnet vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten wird die Personalsituation nicht einfacher.

Salzburg will keine Ausreden gelten lassen

Schlüsselspieler Otar Kiteishvili fällt weiterhin aus, weitere Verletzte schränken Ingolitschs Möglichkeiten bei der Rotation ein. Immerhin gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer: Der eine oder andere Rückkehrer könnte rechtzeitig fit werden. Ingolitsch will seine Truppe jedenfalls wieder aufrichten: "Ich werde dafür sorgen, dass wir die Köpfe wieder hochkriegen."

Salzburg-Trainer Danny Röhl fordert in Graz ein ganz neues Gesicht von seinen Bullen. © EPA

Auch bei den Bullen sitzt der Europacup-Frust tief. Trainer Danny Röhl weiß, dass seine Mannschaft in Graz deutlich zulegen muss – vor allem in der Defensive. "Wir müssen versuchen, noch besser als Team zu verteidigen", fordert der Salzburg-Coach. Er erwartet ein intensives Duell, in dem Zweikämpfe und zweite Bälle den Unterschied machen könnten. Auch Bartosz Mazurek schlägt Alarm: "Im Vergleich zu Anderlecht müssen wir noch einmal eine Schippe draufpacken." Für den Tabellenzweiten ist die Partie zudem richtungsweisend: Eine Niederlage würde Sturm bis auf elf Punkte an Salzburg heranbringen.

Heimfestung gegen Bullen-Serie

Die Rollen sind klar verteilt, doch die Zahlen versprechen einen heißen Schlagabtausch. Salzburg ist mit acht Siegen und drei Remis nach elf Runden als einziges Team noch ungeschlagen und fertigte Sturm im ersten Saisonduell mit 3:0 ab. Doch in Graz wartet ein ganz anderes Kaliber: Die Blackies haben ihre letzten vier Liga-Heimspiele gegen Salzburg nicht verloren und sind unter Ingolitsch zu Hause in der Bundesliga überhaupt noch ungeschlagen. Sturm will den Heimnimbus verteidigen und den Rückstand auf die Bullen verkürzen. Salzburg hingegen möchte seine weiße Weste behalten. Nach dem doppelten Europacup-K.o. geht es für beide um mehr als nur drei Punkte – es geht um eine Antwort auf dem Platz!

Mögliche Aufstellung:

Sturm: Helac - Malic, Quarshie, Vallci - Heil, Gorenc Stankovic, Weinhandl, Balbo - S. Seidl, Matoshi - O. Diakite

Salzburg: Zawieschitzky - Morgalla, Drexler, Zabransky, Krätzig - Barry, Mazurek - Redzic, G. Diakite, Lindström - Tabakovic