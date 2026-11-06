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1:2-Pleite bei Venezia

Schock für Alaba: Udinese übernimmt Rote Laterne nach 8. Saison-Niederlage!

Sport Redaktion
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Zwei gegnerische Serie-A-Spieler stehen sich im heftigen Kopf-an-Kopf-Wortgefecht auf dem Platz gegenüber.
© IMAGO/IPA Sport
Schock für David Alaba: Udinese Calcio unterliegt im Kellerduell bei Venezia mit 1:2 und übernimmt damit die Rote Laterne in der Serie A. Der verletzte ÖFB-Star musste tatenlos zusehen.
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Udinese Calcio hat ohne Österreichs verletzten Fußballstar David Alaba das Serie-A-Kellerduell bei Venezia verloren und dadurch die Rote Laterne in der italienischen Meisterschaft übernommen. Beim Debüt des neuen Trainers Paolo Zanetti musste sich Udinese am Freitagabend zum Auftakt der 11. Runde beim bisherigen Tabellenschlusslicht in Venedig mit 1:2 (0:0) geschlagen geben.

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Der 34-jährige ÖFB-Kapitän David Alaba laboriert aktuell an einer hartnäckigen Wadenverletzung und konnte seinem Team im Abstiegskampf nicht auf dem Platz helfen. Nach der bereits achten Niederlage in der laufenden Saison hat der Klub von Alaba weiterhin nur mickrige fünf Punkte auf dem Konto und liegt nun einen Zähler hinter Venezia. Udinese wartet mittlerweile seit neun Partien in Folge vergeblich auf einen vollen Erfolg in der Liga.

David Alaba im blau-gelben Udinese-Trikot läuft mit fokussiertem Blick auf den Fußballplatz.
Sorgen um ÖFB-Kapitän David Alaba hier im Archivbild: Der verletzte Verteidiger fehlt Udinese Calcio aktuell mit einer Wadenverletzung – ohne ihn kassierte der Italien-Klub ein bitteres 1:2 im Kellerduell bei Venezia und rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab. © APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER

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