Gala gegen WAC: Thorup schwärmt von fast perfekter Halbzeit

Nach dem phänomenalen 6:0-Kantersieg des SK Rapid gegen den Wolfsberger AC zeigen sich die Trainer extrem konträr: Während Johannes Hoff Thorup schwärmt, schlägt Manfred Schmid Alarm.

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Der SK Rapid hat am Freitagabend ein echtes Ausrufezeichen in der österreichischen Bundesliga gesetzt. Die Hütteldorfer fertigten den Wolfsberger AC im heimischen Weststadion mit 6:0 ab, zeigten vor allem nach dem Seitenwechsel eine berauschende Vorstellung. Trotz des deutlichen Kantersiegs sah Rapid-Cheftrainer Johannes Hoff Thorup in den ersten 45 Minuten noch Verbesserungspotenzial: "Die erste Halbzeit verlief mir etwas zu offen, etwas zu unkontrolliert. Wir haben ihnen ein paar Situationen ermöglicht, in denen sie ihre Konter spielen konnten".

Thorup sieht Traum-Auftritt – Schmid kündigt harte Arbeit an

In der Halbzeitkabine drehte der grün-weiße Übungsleiter jedoch an den richtigen Stellschrauben. "Unsere zweite Halbzeit war nahe an der Perfektion. Ich glaube, wir haben alles umgesetzt, was wir in der Halbzeitpause besprochen hatten", schwärmte Thorup nach der Gala sichtlich stolz.

Enttäuschung an der Seitenlinie im heutigen Match: WAC-Cheftrainer Manfred Schmid versucht sein Team im Auswärtsspiel bei Rapid lautstark aufzurütteln – nach dem bitteren 0:6-Debakel in Hütteldorf gab sich der Coach geknickt und kündigte viel Arbeit an. © GEPA pictures

WAC-Trainer Manfred Schmid gratulierte dem Gegner neidlos, zeigte sich vom Auftritt seiner Elf aber maßlos enttäuscht: "Der Sieg von Rapid geht ganz klar in Ordnung. Die zweite Hälfte war klar zu wenig. Es wartet sehr, sehr viel Arbeit auf uns".