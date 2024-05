Pavel: Präsident von Tschechien mit Motorrad verunglückt

Petr Pavel (62) ist seit 2023 Tschechiens Präsident und ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Auf einer abgesperrten Rennstrecke verunglückt er nun und musste daraufhin in ein Militärkrankenhaus gebracht werden.

Entwarnung aus dem Präsidialamt Tschechiens: Präsident Petr Pavel geht es gut! Nach einem Motorradunfall wurde er umgehend in ein Militärkrankenhaus eingeliefert, seine Verletzungen seien allerdings "nicht schwerwiegend". Der 62-Jährige musste auch nicht behandelt werden, dennoch bleibt er zur Sicherheit für unbestimmte Zeit zur Beobachtung im Spital, verlautbarte das Präsidialamt in einer Stellungnahme via Social Media auf "X".

Ohne Auswirkung auf Terminkalender

Dass Pavel "einige" Tage im Krankenhaus bleiben werde, würde keinerlei Auswirkungen auf den Terminkalender des tschechischen Präsidenten haben. Dies teilte sein Sprecher im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit. Selbst eine geplante Reise ins Ausland kommende Woche wurde derweil noch nicht abgesagt.

Unfall auf geschlossener Rennstrecke

Tschechischen Medienberichten nach sei der Unfall auf einer geschlossenen Rennstrecke passiert. Aus diesem Grund hätten die Behörden den Vorfall nicht untersucht. Pavel, ehemaliger Militärgeneral, gilt als leidenschaftlicher Motorradfahrer. Vor über einem Jahr reiste er unmittelbar nach seinem Amtsantritt mit dem Motorrad nach Deutschland. Doch sein Hobby sorgt auch für öffentliche Kritik, etwa als er im vergangenen Sommer beim Fahren ohne Helm fotografiert wurde.