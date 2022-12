Disney+ bekommt jetzt Werbung: Gegen Aufpreis kann sie abgestellt werden

Viel Inhalt für wenig Geld. Für die meisten User waren Netflix und Co. ein wahres Paradies an Filme und Serien ohne Werbung. Doch für das werbefreie TV-Erlebnis will sich nun Disney+ extra entlohnen lassen.

Die gravierende Änderung hatte Disney bei der Vorstellung der Quartalszahlen vorgestellt. Demnach soll das Pilotprojekt bereits ab heute, dem 1. Dezember, in Kanada und den USA anlaufen. Das Basic-Abo wird weiterhin alle Inhalte zeigen, es wird jedoch vor und während der Serien oder Filme Werbung geschaltet. Es soll sich um rund vier Minuten Werbung pro Stunden handeln. Auch sollen nur familienfreundliche Spots gezeigt werden, Spots über Alkohol oder andere familienunfreundliche Themen werde man nicht senden. Bei Kinderprofilen oder Schulinhalten werde es auch weiterhin keine Werbung geben, so der Konzern. Den meisten Kunden dürfte diese Änderung wohl sauer aufstoßen, denn im Vergleich zum Streaming-Konkurrent Netflix wird Disney+ mit Werbung nicht günstiger. Der Preis für das Standard-Abo bleibt gleich wie bisher, für ein das Disney+ Premium-Abo ohne Werbung muss in den USA drei Dollar mehr berappt werden. Wann in Österreich der Start der Streaming-Werbung erfolgt ist noch unklar, Abonnenten können sich aber auch hierzulande auf Preiserhöhungen für das werbefreie Streamingerlebniss einstellen.