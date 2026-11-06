Fix: Rapid verlängert Vertrag mit Offensiv-Star

Noch in diesem Monat soll die Tinte unter dem neuen Vertrag trocken sein.

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Bei heimischen Rekordmeister tut sich einiges – und das rechtzeitig vor dem heutigen Bundesliga-Duell mit dem WAC (ab 19.30 Uhr, live auf Sky). Sportlich befinden sich die Hütteldorfer auf Rekordkurs und nun setzen die Grün-Weißen ein weiteres Zeichen und verlängern mit ihrem Offensiv-Star.

Noch im November soll die Kaufoption für den derzeit von Galatasaray ausgeliehenen Yusuf Demir gezogen und anschließend ein neuer Vertrag abgeschlossen werden. Damit unterstreicht Rapid das Vertrauen in den 23-Jährigen, der in der laufenden Saison maßgeblich am Erfolgslauf beteiligt ist.

Passgenauigkeit bei 81 Prozent

Auch die Opta-Daten (vor dem WAC-Spiel) aus der ADMIRAL Bundesliga unterstreichen seine Bedeutung für das Offensivspiel. Bei 28 Torschüssen gingen 14 auf das Tor, die Schussgenauigkeit beträgt 62 Prozent. Im Spielaufbau kommt Demir auf 493 Pässe bei einer Genauigkeit von 85 Prozent. Im gegnerischen Drittel liegt dieser Wert bei 81 Prozent. Fünf Tore und drei Vorlagen stehen in der Liga zu Buche.

Letztes ÖFB-Spiel 2021

"Rapid ist mein Herzensverein", erklärte Yusuf Demir zuletzt in einem TV-Interview. Ein Titel mit seinem Jugendklub ist sein großer Traum. Die Chancen dafür stehen heuer gut. In der Bundesliga ist man auf Platz 1, im ÖFB-Cup bereits im Viertelfinale, wo der nächste Gegner im Februar Altach heißt.

Während Rapid langfristig mit Demir plant, bleibt ihm die Rückkehr ins Nationalteam vorerst verwehrt. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nominierte den Offensivspieler nicht für die Nations League. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte Demir im Oktober 2021 unter Franco Foda.

Rangnick öffnet Demir die Tür

Rangnick erklärte bei der Kaderbekanntgabe: "Für Yusuf Demir ist es gut und wichtig, dass er einmal irgendwo angekommen ist, dass er in einer Mannschaft ist, wo er gesetzt ist, wo er gebraucht wird." Wenn er weiterhin auf höchstem Niveau spiele, sei es nicht ausgeschlossen, dass er bei einem der nächsten Lehrgänge dabei sei.

Aktuell spricht viel dafür, dass Demir nach seinen Stationen beim FC Barcelona, Galatasaray Istanbul und FC Basel endgültig wieder zurück in Hütteldorf angekommen ist.

Neuer Sponsor-Deal fixiert

Auch abseits des Rasens gibt es positive Nachrichten: Coca-Cola Österreich wird neuer Teampartner des SK Rapid. Die Zusammenarbeit läuft vorerst bis 2029 und soll das gesamte Stadionerlebnis umfassen. Eine besondere Rolle kommt Powerade zu, das künftig unter anderem mit einem eigenen Schrank neben der Trainerbank und bei Pressekonferenzen präsent sein wird.

"Mit Powerade ergänzen wir unser Angebot rund um unsere Teams und schaffen einen weiteren Mehrwert für unsere Spielerinnen, Spieler und Fans", erklärt Rapids Wirtschaftsgeschäftsführerin Daniela Bauer.