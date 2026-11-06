Austria braucht zum Rückrundenstart den Tirol-Befreiungsschlag

Die Karten werden neu gemischt, doch für die Wiener Austria wird die Luft immer dünner- Als Vorletzter stehen die Veilchen mit dem Rücken zur Wand und brauchen dringend Punkte. Zum Start in die Rückrunde wartet am Sonntag (14.30 Uhr/live auf Sky) mit der WSG Tirol jedoch eine unangenehme Auswärtsaufgabe.

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Neo-Coach Maximilian Uhlig will nach den ansprechenden Auftritten gegen Hartberg und Rapid am Sonntag (ab 14.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) endlich anschreiben und seinen ersten Sieg einfahren. Die Zeit für schöne Auftritte ohne Ertrag wird knapp.

Die Leistungen machen zwar Mut, doch die Punkte fehlen. Besonders im Derby gegen Rapid war die Austria über weite Strecken tonangebend, ließ vor dem Tor aber die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Genau dort setzte Uhlig im Training an: "Wir haben den Schwerpunkt auf das Spiel im letzten Drittel gelegt. Wir wollen noch gefährlicher in die gegnerische Box eindringen und unsere Chancen nützen." Zum Rückrundenstart soll aus dem spielerischen Aufwärtstrend endlich Zählbares werden.

Semlic: »Müssen uns alles hart erarbeiten«

Doch die WSG wird den Wienern nichts schenken. Mit zwölf Punkten liegen die Tiroler auf Rang sieben und fünf Zähler vor der Austria. Das erste Saisonduell gewann die WSG durch ein Tor von Drew Murray mit 1:0 am Verteilerkreis. Trainer Philipp Semlic warnt dennoch vor Überheblichkeit: "Wir müssen uns alles hart erarbeiten, wollen ein unangenehmer Gegner sein und ein gutes Ergebnis einfahren."

Für zusätzliche Brisanz sorgt das Wiedersehen mit Valentino Müller. Der 27-Jährige absolvierte fünf Saisonen, 149 Pflichtspiele und erzielte 23 Tore für die WSG, ehe er im Sommer zur Austria wechselte. Auch Moritz Wels trifft erstmals als fixer Violetter auf seinen Ex-Klub.

Uhlig mit Personalsorgen

Personell muss Uhlig zittern: Philipp Wiesinger und Julian Hettwer sind nach Erkältungen fraglich, Kang Hee Lee fällt mit einer Oberschenkelzerrung aus. Noah Botić sammelt bei den Young Violets Spielpraxis und soll nach der Länderspielpause wieder bei den Profis ein Thema sein. Bei der WSG sind Nikolai Baden Frederiksen und Thomas Sabitzer wieder einsatzbereit.