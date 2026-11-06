Spanien-Gipfel wird Nervenkrieg: Flick trifft auf »Kryptonit«

Barça kann am Sonntag die Tabellenführung verlieren. Ausgerechnet Diego Simeone will Hansi Flick mit Atlético Madrid von Platz eins stoßen. Dabei hat der Deutsche mit dem Argentinier noch eine Rechnung offen.

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Hansi Flick kennt die Tücken eines Auswärtsspiels bei Atlético Madrid. Zwar hat Barcelona die vergangenen vier Liga-Auftritte im Metropolitano gewonnen, doch Diego Simeone hat dem Deutschen zuletzt gleich zweimal einen Strich durch die Rechnung gemacht: mit dem Aus in der Copa del Rey und in der Champions League. Am Sonntag (21 Uhr, live bei DAZN und im Sport24-Liveticker) treffen die beiden Trainer erneut aufeinander. Diesmal könnte Atlético mit einem Sieg sogar die Tabellenführung übernehmen.

Barcelona liegt mit 30 Punkten an der Spitze, Atlético folgt mit 28 Zählern. Die Madrilenen haben ihre vergangenen sieben Ligaspiele gewonnen. Für Flick steht damit nicht nur Platz eins auf dem Spiel, sondern auch eine bemerkenswerte Auswärtsserie.

Flick jagt Rekord, Simeone die Revanche

Vier Liga-Gastspiele in Folge hat Barcelona bei Atlético gewonnen. Ein fünfter Sieg wäre ein neuer Klubrekord. In der Geschichte der spanischen Meisterschaft gelang eine solche Serie bei Atlético bislang nur Athletic Bilbao 1955 und Real Madrid 2013.

Auch Flicks persönliche Bilanz gegen Simeone fällt positiv aus: sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen in zwölf Duellen.

Allerdings stammen zwei dieser Niederlagen aus besonders schmerzhaften Begegnungen. In der vergangenen Saison setzte sich Atlético sowohl im Cup-Halbfinale als auch im Champions-League-Viertelfinale gegen Barcelona durch. Beim 4:0 in der Copa del Rey und beim 2:0 in der Königsklasse zeigte Simeones Mannschaft, wie anfällig Flicks hoch stehende Abwehr sein kann.

Simeones Sohn kennt Barças Schwachstelle

Einer, der diese Räume besonders gut zu nutzen weiß, trägt denselben Nachnamen wie der Atlético-Trainer: Giuliano Simeone.

Der 23-Jährige wurde in den vergangenen Duellen zu einem unangenehmen Gegenspieler für Barcelona. Die Sportzeitung "AS" bezeichnet ihn sogar als Barças "Kryptonit". Mit seinen Läufen hinter die Abwehr brachte er Flicks Mannschaft wiederholt in Schwierigkeiten.

Giuliano Simeone gilt als Barças "Kryptonit". Der Sohn des Atlético-Trainers bereitete Flicks Mannschaft mit seinem Tempo bereits mehrfach Probleme. © IMAGO/AgenciaLOF

In der vergangenen Saison erzielte Giuliano einen Ligatreffer gegen die Katalanen. In der Champions League provozierte er zudem den Platzverweis von Pau Cubarsí.

Neben ihm wartet mit Julián Álvarez ein weiterer gefährlicher Angreifer. Der argentinische Weltmeister wurde im Sommer mit Barcelona in Verbindung gebracht. Laut "Mundo Deportivo" kam ein Wechsel nicht zustande, weil Atlético nicht zu Verhandlungen bereit war.

Ausgerechnet Simeone schwärmt von Raphinha

Auf der anderen Seite gibt es einen Spieler, für den Diego Simeone ungewöhnlich deutliche Worte gefunden hat: Barcelonas Raphinha.

"Ich weiß nicht, warum Raphinha den Ballon d'Or nicht gewonnen hat. Ich hätte ihn gewählt", sagte der Atlético-Trainer nach einem früheren Aufeinandertreffen.

Raphinha (Nr. 11) feiert mit seinen Barça-Kollegen. Ausgerechnet Atlético-Trainer Diego Simeone hätte den Brasilianer zum Ballon-d'Or-Sieger gewählt. © IMAGO/ZUMA Press Wire

Der Brasilianer hat sich diesen Respekt auch mit seinen Leistungen gegen Atlético verdient. Von zehn Duellen gewann er acht, dazu kommen ein Unentschieden und eine Niederlage.

Für Simeone ist Raphinha damit einer jener Spieler, die seine Mannschaft trotz der jüngsten Erfolge gegen Barcelona besonders im Blick behalten muss.

Flick muss mehrere Positionen neu besetzen

Wie Barcelona am Sonntag aufläuft, ist allerdings noch offen. Flick muss vor allem im defensiven Mittelfeld eine Lösung finden. Nach dem Ausfall von Rodri kommen Marc Bernal und Frenkie de Jong infrage.

Auch rechts in der Abwehr gibt es Fragezeichen. Eric García arbeitet an seiner Rückkehr, Jules Koundé ist angeschlagen. Brian Fariñas hat zuletzt Argumente für einen Einsatz gesammelt.

Auf dem linken Flügel steht Flick ebenfalls vor einer Entscheidung zwischen Anthony Gordon und Karim Adeyemi.

Atlético geht mit sieben Liga-Siegen in Serie in das Spitzenspiel, musste unter der Woche aber einen Rückschlag hinnehmen. Beim 0:2 gegen Bayern München in der Champions League blieb Simeones Mannschaft ohne Torerfolg.

In der Liga könnte Atlético nun erstmals seit sieben Spielen wieder Punkte abgeben – oder mit dem achten Sieg hintereinander Barcelona an der Tabellenspitze ablösen.