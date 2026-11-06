Bayern-Fluch in Mainz! Laimer soll den Rekord-Traum retten

Die Rekordjagd geht weiter – doch ausgerechnet jetzt wartet ein Gegner, der dem FC Bayern München regelmäßig Kopfzerbrechen bereitet! Am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) gastiert der deutsche Rekordmeister beim 1. FSV Mainz 05.

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30 Bundesliga-Auswärtsspiele sind die Münchner mittlerweile ungeschlagen. Der nächste Schritt Richtung historischer Bestmarke soll am Samstag (ab 15.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) ausgerechnet in der Mewa-Arena gelingen. Einer, der dabei besonders im Fokus steht: ÖFB-Star Konrad Laimer!

Der Salzburger ist derzeit in Torlaune und hat Blut geleckt. Sowohl beim spektakulären 2:2 gegen Borussia Dortmund als auch beim 2:0-Auswärtssieg gegen Atlético Madrid trug sich der 28-Jährige in die Schützenliste ein. Ausgerechnet der normalerweise als Abräumer und Antreiber bekannte Laimer entwickelt sich immer mehr zur zusätzlichen Offensivwaffe der Münchner. Gegen Mainz könnte seine Energie einmal mehr zum entscheidenden Faktor werden.

»Immer schwierige Spiele gegen Mainz«

Die Reise nach Rheinland-Pfalz wird für Bayern jedoch alles andere als ein Selbstläufer. Das weiß auch Interimstrainer Aaron Danks, der weiterhin den erkrankten Vincent Kompany vertritt. "Wir hatten immer schwierige Spiele gegen Mainz. Letztes Jahr lagen wir schon 0:3 zurück. Wir respektieren sie, es ist ein schwieriger Ort zu spielen", warnte der Engländer.

Besonders die Widerstandsfähigkeit der Mainzer bereitet den Bayern Respekt. "Sie sind sehr wettbewerbsfähig – da müssen wir von der ersten Minute das höchste Niveau bringen. Wir müssen uns alles erarbeiten", stellte Danks klar. Nach dem erfolgreichen Auftritt in der Champions League dürfe sich niemand zurücklehnen. "Wir haben darüber schon nach dem Atlético-Spiel gesprochen: Wir haben am Samstag ein wichtiges Spiel und wollen den Lauf mit einem guten Ergebnis abschließen. Aber das wird nicht einfach, das wissen wir."

Bayern-Assistent Aaron Danks warnt vor Angstgegner Mainz und fordert von seiner Mannschaft höchste Konzentration von der ersten Minute an. © IMAGO/HMB-Media

Einzige Kompany-Auswärtspleite war bei Mainz

Tatsächlich ist Mainz für die Münchner ein unangenehmes Pflaster. Vier der vergangenen sechs Bundesliga-Gastspiele in der Mewa-Arena gingen verloren. Auch die bislang letzte Auswärtsniederlage unter Kompany kassierte Bayern ausgerechnet dort: Am 14. Dezember 2024 setzte es ein 1:2. Die Mainzer haben also durchaus ihre Mittel, um den Favoriten zu ärgern.

Mwene will ÖFB-Kollege Laimer stoppen

Umso wichtiger wird die Rolle von Konrad Laimer. Während Bayern offensiv derzeit mit erheblichen Personalsorgen kämpft, präsentiert sich der Österreicher in bestechender Verfassung. Jamal Musiala und Luis Díaz fehlen ebenso wie Serge Gnabry und Ismael Saibari. Harry Kane, Michael Olise und Youngster Lennart Karl müssen daher besonders viel Verantwortung übernehmen. Laimer könnte mit seinen Vorstößen aus dem Mittelfeld für zusätzliche Gefahr sorgen.

ÖFB-Star Konrad Laimer ist beim FC Bayern derzeit in Torlaune und soll die Münchner auch gegen Angstgegner Mainz zum Erfolg führen. © IMAGO/Eibner

Dabei geht es für den ÖFB-Star auch gegen Landsmann Philipp Mwene. Ein direktes österreichisches Duell mit Stefan Posch wird es hingegen nicht geben: Der Mainzer Verteidiger ist nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt.

Bayern jagt Geschichte

Neben den drei Punkten haben die Münchner auch einen historischen Meilenstein im Visier. Seit 30 Bundesliga-Auswärtsspielen ist Bayern ungeschlagen. Der Rekord von Bayer Leverkusen liegt bei 34 Partien in Serie. Vier weitere Spiele ohne Niederlage würden zunächst die Einstellung der Bestmarke bedeuten, ein fünftes den alleinigen Rekord.