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Tanz zu Stayin Alive

97-Jähriger stirbt bei eigener Geburtstagsparty

Phillip Platzer
von
Eine Geburtstagstorte wird in einem Restaurant unter Freunden angeschnitten und serviert.
© Getty Images
Ein Video von Vito aus Kalifornien bewegt derzeit das Internet. Der 97-Jährige verstarb direkt auf seiner eigenen Geburtstagsparty, kurz nachdem er zum Bee-Gees-Klassiker 'Stayin' Alive' tanzte.
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Vito feierte im US-Bundesstaat Kalifornien seinen 97. Geburtstag im Kreis seiner Freunde. Während der Feier lief der Klassiker 'Stayin' Alive' von den Bee Gees, zu dem der Jubilar ausgelassen tanzte.

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Augenblicke nach dieser Tanzeinlage verstarb der 97-Jährige auf seiner eigenen Party. Eine Nachbarin filmte die feiernde Gesellschaft und teilte das Video anschließend im Internet. Der Bäcker der Feier beschrieb Vito später als einen Menschen, der sich von seinem Alter nie davon abhalten ließ, das Leben zu genießen.

Millionen sehen die Aufnahmen

Die Aufnahmen von Vitos letztem Geburtstag verbreiteten sich rasend schnell im Netz und wurden bereits von Millionen Menschen angesehen. In zahlreichen Kommentaren erweisen User dem Verstorbenen die letzte Ehre und würdigen das erfüllte Leben, das der 97-Jährige bis zu seinen letzten Momenten sichtlich genoss.

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