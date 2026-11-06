Tanz zu Stayin Alive
97-Jähriger stirbt bei eigener Geburtstagsparty
Vito feierte im US-Bundesstaat Kalifornien seinen 97. Geburtstag im Kreis seiner Freunde. Während der Feier lief der Klassiker 'Stayin' Alive' von den Bee Gees, zu dem der Jubilar ausgelassen tanzte.
Auch interessant
Augenblicke nach dieser Tanzeinlage verstarb der 97-Jährige auf seiner eigenen Party. Eine Nachbarin filmte die feiernde Gesellschaft und teilte das Video anschließend im Internet. Der Bäcker der Feier beschrieb Vito später als einen Menschen, der sich von seinem Alter nie davon abhalten ließ, das Leben zu genießen.
Millionen sehen die Aufnahmen
Die Aufnahmen von Vitos letztem Geburtstag verbreiteten sich rasend schnell im Netz und wurden bereits von Millionen Menschen angesehen. In zahlreichen Kommentaren erweisen User dem Verstorbenen die letzte Ehre und würdigen das erfüllte Leben, das der 97-Jährige bis zu seinen letzten Momenten sichtlich genoss.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden