Wieder Bomben-Drohungen gegen Flieger

Erneut sorgen Bombendrohungen gegen den europäischen Flugverkehr für Aufregung.

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Nach Angaben des französischen Premierministerbüros sind am Freitag vier weitere Drohungen gegen Flugzeuge eingegangen, die über französischem Staatsgebiet unterwegs waren. Alle betroffenen Maschinen konnten sicher landen.

Nach Angaben der französischen Regierung wurden nach der Landung Spezialteams zur Überprüfung der Flugzeuge eingesetzt. Sprengstoffexperten untersuchen die Maschinen auf mögliche Gefahren. Gleichzeitig laufen Ermittlungen, um den Ursprung der Drohungen festzustellen.

Auch Flüge aus Prag betroffen

Auch die tschechische Polizei meldet für Freitag weitere Bombendrohungen. Diese richteten sich gegen ankommende und abfliegende Flugzeuge am Flughafen Prag. Offenbar beschränkten sich die Warnungen jedoch nicht auf Verbindungen in die tschechische Hauptstadt, sondern betrafen auch andere Linienflüge.

Für Aufsehen sorgten mehrere Maschinen, deren Besatzungen den internationalen Notfallcode 7700 übermittelten. Als Erstes schlug der Pilot eines Airbus A321 der Billigfluggesellschaft Wizz Air Alarm. Die Maschine war von Prag nach Rom unterwegs, kehrte daraufhin um und landete wieder am Ausgangsflughafen.

Kurz darauf setzte auch eine Boeing 737 der rumänischen Fluggesellschaft Tarom den Notfallcode ab. Sie befand sich auf dem Weg von Prag nach Bukarest. Auch dieses Flugzeug erreichte inzwischen sicher den Boden.

Ein weiterer Alarm betraf einen Flug von TAP Air Portugal zwischen Paris und Lissabon. Die Besatzung funkte ebenfalls den Code 7700. Die Maschine landete schließlich sicher in der portugiesischen Hauptstadt.

Notlandung in Wien

Die neuen Drohungen sind Teil einer größeren Serie von Bombenalarmen, die den europäischen Flugverkehr bereits seit mehreren Tagen beeinträchtigen. Allein am Donnerstag waren laut Reuters fast 30 Flüge betroffen. Maschinen mussten umgeleitet werden, andere erhielten Begleitschutz durch Kampfjets.

Auch Österreich war betroffen: Ein Flugzeug auf dem Weg nach Warschau landete nach einer Drohmail in Wien. Bei der anschließenden Kontrolle wurde nichts Verdächtiges gefunden. Zudem gab es eine allgemeine Drohung gegen den Flughafen Wien, die den Betrieb jedoch nicht beeinträchtigte.

Wer hinter den Drohungen steckt, ist weiterhin unklar. Ermittler prüfen mögliche Zusammenhänge. Auch eine koordinierte Aktion wird nicht ausgeschlossen, konkrete Belege für die Beteiligung eines Staates oder einer bestimmten Organisation gibt es bislang jedoch nicht