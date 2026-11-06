Unsere Erde hat plötzlich neuen Mini-Mond

Die Erde hat vorübergehend einen neuen Begleiter im Weltall. Das Minor Planet Center stuft den Asteroiden 2026 QQ8 als temporären Mini-Mond ein, der unser Gravitationsfeld aber bald wieder verlässt.

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Die Anziehungskraft unseres Planeten hat den Himmelskörper 2026 QQ8 vorübergehend gebunden. Das gab das Minor Planet Center der Internationalen Astronomischen Union bekannt, nachdem Bahnberechnungen der Astronominnen und Astronomen diese Zuordnung bestätigten. Das Objekt wird bereits seit August 2026 beobachtet, wobei insgesamt neun Sternwarten Messdaten lieferten – die letzte Erfassung stammte vom 9. Oktober 2026. Es gibt laut den offiziellen Angaben keine Hinweise darauf, dass es sich um Weltraumschrott oder eine ausgediente Raketenstufe handelt.

Eintritt in die sogenannte Hill-Sphäre

Laut dem Fachmagazin EarthSky bewegt sich QQ8 bereits seit Ende April 2026 im gravitativen Einflussbereich der Erde, der in der Astronomie als Hill-Sphäre bezeichnet wird. Außerhalb dieser Zone dominiert die Anziehungskraft der Sonne. Wie Space.com berichtet, bleibt der Himmelskörper voraussichtlich bis Ende 2026 in Erdnähe und zieht im Verlauf des Jahres 2027 wieder auf einer eigenen Sonnenumlaufbahn weiter. Die Größe von QQ8 wird auf etwa ein bis zwei Meter geschätzt.

Keine Gefahr für die Erde

Auf seiner Bahn kommt der kleine Körper der Erde auf maximal rund 568.000 Kilometer nahe, während er im November fast zwei Millionen Kilometer entfernt ist. Selbst bei einem Kurs auf den Planeten bestünde keine Gefahr, da Objekte dieser Größe beim Eintritt in die Erdatmosphäre vollständig verglühen. Die globale Forschung zur Asteroidenabwehr erfasst solche erdnahen Objekte systematisch.

Ein vertrautes astronomisches Phänomen

Solche temporären Begleiter sind für die Wissenschaft nicht ungewöhnlich. Ein Forschungsteam um Robert Jedicke von der University of Hawaii schätzte im vergangenen Herbst, dass rechnerisch zu jedem Zeitpunkt etwa sechs solcher Fragmente die Erde für durchschnittlich neun Monate umkreisen, wobei bei den Modellen noch Unsicherheiten bestehen.

In der Vergangenheit wurden ähnliche Gastspiele dokumentiert: So begleitete etwa der Asteroid 2024 PT5 die Erde im Herbst 2024 für knapp zwei Monate. Während riesige Objekte wie der Asteroid Apophis bei seinem Vorbeiflug im Jahr 2029 viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, verläuft der Besuch von 2026 QQ8 unbemerkt. Der Asteroid war der Erde bereits 1965 sehr nahe gekommen und wird sich ihr voraussichtlich 2058 erneut annähern.