Nicht der Louvre: Das ist das meistbesuchte Museum der Welt

Wenn wir an die berühmtesten Museen der Welt denken, fällt uns sofort der Louvre in Paris ein. Doch die neue Analyse für 2025 sorgt für eine Überraschung: Das bekannte Museum landet nur auf Platz vier.

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Museen gehören für viele zu einem gelungenen Städtetrip einfach dazu, denn sie bieten die Möglichkeit, in die Geschichte, Kunst und Kultur eines Ortes einzutauchen. Doch welche Museen ziehen weltweit die meisten Besucher an? Die Themed Entertainment Association (TEA) hat ihren jährlichen Besucherindex für 2025 veröffentlicht und darin die 20 meistbesuchten Einrichtungen der Welt gekürt.

Das meistbesuchte Museum liegt in Asien

Palastmuseum in Peking © Getty Images

Das meistbesuchte Museum der Welt ist das Palastmuseum in Peking (die historische Verbotene Stadt) Mit einer unfassbaren Besucherzahl von 19 Millionen Menschen im Jahr 2025 hat sich das chinesische Wahrzeichen den Spitzenplatz gesichert. Ein unglaublicher Rekord, der das über 600 Jahre alte Palastgelände mit seinen unschätzbaren Relikten aus der Ming- und Qing-Dynastie zum unangefochtenen Hotspot für Kulturbegeisterte macht.

Wo landet der Louvre?

Der Louvre in Paris findet sich weltweit "nur" auf Platz 4 wieder. Mit immer noch starken 9,04 Millionen Besuchern bleibt er zwar das meistbesuchte Museum außerhalb Chinas, doch das Treppchen wird nun komplett von Ostasien dominiert. Platz 2 schnappt sich der atemberaubende Sommerpalast in Peking mit 17,38 Millionen Besuchern. Platz 3 sichert sich das Museum der Terrakotta-Armee (Mausoleum des Kaisers Qin Shi Huang) in Xi'an mit knapp 11 Millionen Gästen.

Louvre © Getty Images

Asien dominiert

Ein Blick auf die Top-20-Liste der Themed Entertainment Association zeigt einen eindeutigen Trend: Der asiatische Markt boomt wie nie zuvor. Unglaubliche 12 der 20 meistbesuchten Museen der Welt befinden sich mittlerweile in China. Woran das liegt? Die Experten der TEA machen dafür unter anderem ein riesiges inländisches Publikum sowie einen starken Fokus auf die eigene Kultur und Bildung verantwortlich. Dazu kommt ein unschlagbares Argument für Touristen und Einheimische: Über 90 % der registrierten Museen in China gewähren kostenlosen Eintritt. Zudem setzen asiatische Institutionen zunehmend auf aufwendige Merchandising-Konzepte und innovative Technologien.

Die 20 meistbesuchten Museen der Welt

Palastmuseum, Peking – 19.000.000 Besucher pro Jahr Sommerpalast, Peking – 17.381.000 Museum der Grabstätte von Kaiser Qin Shihuang, Xi’an – 10.970.000 Musée du Louvre, Paris – 9.046.000 Schloss Versailles, Frankreich – 8.400.000 Museum des Bezirks Nanshan, Shenzhen – 7.455.000 Naturhistorisches Museum, London – 7.117.000 Vatikanische Museen, Vatikanstadt – 6.934.000 Opiumkriegsmuseum, Dongguan – 6.929.000 Chinesisches Nationalmuseum, Peking – 6.900.000 Gyeongbokgung-Palast, Seoul – 6.887.000 Nationalmuseum von Korea, Seoul – 6.507.000 British Museum, London – 6.440.000 Museum der Residenz des Prinzen Kung, Peking – 6.120.000 Sanxingdui-Museum, Guanghan – 6.080.000 Wuhou-Schrein-Museum, Chengdu – 6.030.000 Metropolitan Museum of Art, New York – 5.984.000 Nanjing-Museum, Nanjing – 5.860.000 Palastmuseum Shenyang, Shenyang – 5.852.000 Chinesisches Wissenschafts- und Technologiemuseum, Peking – 5.530.000

Interessant: Nordamerika schwächelt. Das renommierte Metropolitan Museum of Art (The Met) in New York schaffte es als einziges US-Museum in die Top 20 (Platz 17 mit rund 6 Millionen Besuchern). Andere staatliche US-Museen verzeichneten sogar zweistellige Rückgänge, was auf politische Government-Shutdowns im Jahr 2025 zurückzuführen ist.