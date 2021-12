500 Euro Impfbonus soll Drittstich-Turbo zünden

Die Bundesregierung wird noch im Jänner über einen Booster-Bonus diskutieren.

Wien. Gegen die Delta-Variante und die sich weiter ausbreitende Omikron-Mutante plädieren Experten für den Drittstich. Im oe24.TV-Interview will Vizekanzler Werner Kogler neben der Impfpflicht auf weitere Anreize setzen:

Booster-Bonus. Er will, noch bevor die Impfpflicht in Kraft tritt, einen 500-Euro-Gutschein für alle, die sich den Booster holen. „Das sollten wir in der Regierung durchspielen“, so Kogler. Ob der Bonus tatsächlich kommt, wird wohl auf den Koalitionspartner ankommen. Wie viel Zeit für die Gespräche neben der Impfpflicht bleibt, ist abzuwarten.