Luxusurlaub zum kleinen Preis: In diesen Ländern bekommst du am meisten für dein Geld

Teure Hotels, private Pools, Wellness und Fine Dining müssen kein Vermögen kosten. In einigen Ländern kannst du dir mit einem überschaubaren Reisebudget einen Urlaub gönnen, der sich ziemlich luxuriös anfühlt. Diese Destinationen bieten besonders viel für dein Geld.

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Ein Infinity-Pool mit Blick aufs Meer, eine großzügige Suite, ein ausgedehntes Frühstück und danach eine Massage im Spa: Luxusurlaub klingt für viele nach einem ziemlich kostspieligen Vergnügen. Doch es gibt Destinationen, in denen du für dein Geld deutlich mehr bekommst als in klassischen Luxusregionen wie der Côte d’Azur oder auf den Malediven. Das liegt unter anderem an niedrigeren Lebenshaltungskosten, günstigeren Dienstleistungen und einem größeren Angebot an hochklassigen Unterkünften zu vergleichsweise moderaten Preisen.



Wichtig ist allerdings: Günstige Hotelpreise bedeuten nicht automatisch, dass auch die gesamte Reise billig wird. Gerade bei Fernreisen können Flüge einen großen Teil des Budgets ausmachen. Wer bei der Wahl der Destination flexibel ist und auch die Nebensaison in Betracht zieht, kann sich aber durchaus einen Urlaub mit Fünf-Sterne-Gefühl leisten.

1. Vietnam: Fünf-Sterne-Komfort zu überraschend günstigen Preisen

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Vietnam gehört zu den spannendsten Destinationen für alle, die sich einen gehobenen Urlaub leisten möchten, ohne dafür ein Vermögen auszugeben. Besonders an der Küste rund um Nha Trang findest du zahlreiche hochwertige Resorts und Fünf-Sterne-Hotels. Laut einer Auswertung des Hotelpreis-Index von Hotels.com, über die Falstaff im Juni 2026 berichtete, beginnen die Preise für ein Doppelzimmer in einem Fünf-Sterne-Hotel dort bereits bei rund 80 Euro pro Nacht.



Auch kulinarisch hat das Land einiges zu bieten: Neben luxuriösen Restaurants kannst du dich durch die vietnamesische Küche probieren, ohne jedes Mal tief in die Tasche greifen zu müssen. Wer lieber Kultur und Großstadtflair erleben möchte, kombiniert einen Strandaufenthalt mit Hanoi oder Ho-Chi-Minh-Stadt.

2. Indonesien: Private Pool-Villen auf Bali

Woman relaxing in swimming pool. Wellness and refreshment. Exotic nature, hot summer weather. Vacations in Thailand or Bali. Copy space background. © Getty Images

Bali ist längst kein Geheimtipp mehr. Trotzdem kannst du dir auf der indonesischen Insel noch immer einen ausgesprochen luxuriösen Urlaub zu vergleichsweise moderaten Preisen zusammenstellen. Besonders außerhalb der bekanntesten und touristisch stark frequentierten Gegenden findest du Boutique-Hotels, großzügige Villen und Unterkünfte mit privatem Pool.



Auch Wellness gehört auf Bali zum Urlaubserlebnis: Massagen, Yoga-Angebote und Spa-Behandlungen sind vielerorts deutlich günstiger als in klassischen europäischen Luxusdestinationen. Wer noch mehr Ruhe sucht, sollte auch Inseln wie Lombok in Betracht ziehen. Dort geht es vielerorts weniger hektisch zu als im Süden Balis.

3. Thailand: Luxusresorts und Rooftop-Bars

Thailand © Getty Images/Maskot

Thailand bietet eine große Auswahl an Unterkünften für unterschiedliche Budgets, darunter auch zahlreiche hochwertige Hotels und Strandresorts. In Bangkok kannst du in eleganten Stadthotels übernachten, Rooftop-Bars besuchen und dich durch eine vielseitige Restaurantlandschaft kosten. An den Küsten und auf den Inseln warten luxuriöse Resorts, teilweise mit privaten Pools und direktem Strandzugang.



Ein weiterer Vorteil: Auch abseits der Hotels sind viele Erlebnisse vergleichsweise erschwinglich. Ob Streetfood, Massagen oder private Ausflüge – das Preisniveau kann deutlich unter dem liegen, was du für vergleichbare Angebote in Westeuropa bezahlen würdest. Besonders in der Hauptsaison solltest du allerdings früh buchen und die Preise beliebter Inseln vergleichen.

4. Marokko: Riad-Luxus und orientalisches Spa-Erlebnis

Extreme wide shot of solo female traveler walking along the edge of luxury desert camp swimming pool at sunrise enjoying view of Agafay Desert during vacation in Morocco © Getty Images

Wer Luxus lieber mit Kultur und Design verbindet, sollte Marokko auf die Reiseliste setzen. Vor allem Marrakesch ist für seine stilvollen Riads bekannt: traditionelle Stadthäuser mit Innenhöfen, Dachterrassen, kunstvollen Fliesen und häufig sogar einem kleinen Pool.



Viele dieser Unterkünfte verbinden traditionelles Handwerk mit modernem Komfort. Dazu kommen Hamam-Besuche, Spa-Behandlungen und Restaurants, die marokkanische Küche auf gehobenem Niveau servieren. Auch Ausflüge ins Atlasgebirge oder in die Wüste lassen sich organisieren. Gerade bei Boutique-Hotels lohnt sich ein Preisvergleich, denn zwischen einfachen Riads und exklusiven Luxusunterkünften gibt es große Unterschiede.

5. Türkei: All-inclusive-Luxus am Mittelmeer

A tranquil and luxurious poolside retreat showcasing an infinity pool that blends seamlessly with the sapphire blue of the sea beyond. Plush loungers for relaxation under the protective umbrella shade with a panoramic view of a mountainous coastline in the distance. The serene backdrop of a clear sky sets the scene for a peaceful and exclusive getaway. © Getty Images

Die türkische Riviera ist eine interessante Option, wenn du möglichst viel Komfort in einem Urlaubspaket möchtest. Rund um Antalya, Belek und Side gibt es zahlreiche große Resorts mit weitläufigen Poollandschaften, Restaurants, Spa-Bereichen und privaten Strandabschnitten.



Vor allem außerhalb der absoluten Hochsaison können sich attraktive Angebote finden lassen. Wer nicht unbedingt im Juli oder August reisen muss, hat häufig bessere Chancen auf günstigere Zimmerpreise. Allerdings solltest du bei All-inclusive-Angeboten genau hinsehen: Nicht jedes Hotel mit fünf Sternen bietet automatisch dieselbe Qualität. Bewertungen, aktuelle Fotos und die inkludierten Leistungen sind deshalb besonders wichtig.

Wer Luxus nicht ausschließlich mit bekannten Nobeladressen verbindet, findet weltweit Destinationen, in denen sich ein gehobener Urlaub zu einem vernünftigen Preis realisieren lässt.