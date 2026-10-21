20 Grad im November: Die wärmsten Reiseziele Europas

Du willst dem Novembergrau entfliehen? Diese Reiseziele in Europa locken selbst im Spätherbst noch mit Sonne und Temperaturen um die 20 Grad.

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Während bei uns im November Nebel, Regen und sinkende Temperaturen den Alltag bestimmen, gibt es in Europa noch Orte, an denen du Sonne tanken und teilweise sogar bei 25 Grad am Strand liegen kannst. Wer dem grauen Herbst entfliehen möchte, muss dafür nicht unbedingt ans andere Ende der Welt reisen.

1. Kanarische Inseln: Hier ist es am zuverlässigsten warm

Fuerteventura, Kanarische Inseln, Spanien © Getty Images

Wenn du dem Novembergrau entkommen möchtest, sind die Kanaren eine der besten Adressen. Besonders Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote und Fuerteventura locken auch im Spätherbst mit mildem Wetter.



Auf Gran Canaria werden im Süden rund um Maspalomas durchschnittliche Tageshöchstwerte von etwa 25 Grad erreicht. Teneriffa kommt in Santa Cruz auf rund 23 Grad. Im Süden der Insel kann es ebenfalls angenehm warm sein.



Neben Strandtagen bieten die Inseln Vulkanlandschaften, Wanderwege und kleine Küstenorte. Das macht sie auch dann attraktiv, wenn du nicht jeden Urlaubstag am Meer verbringen möchtest.

2. Zypern: Sonne bis in den Spätherbst

Zypern © Getty Images/Photononstop RF

Auch auf Zypern kannst du im November noch angenehme Temperaturen erwarten. In Paphos an der Südwestküste liegen die durchschnittlichen Tageshöchstwerte bei etwa 22 Grad. Dazu kommen historisch rund 227 Sonnenstunden im Monat. Das Meer hat im Schnitt ungefähr 22 Grad.



Die Insel eignet sich für alle, die Strand und Kultur verbinden möchten. In Paphos kannst du beispielsweise archäologische Stätten erkunden, durch die Altstadt schlendern oder bei Sonnenschein an der Küste entspannen.

3. Madeira: Frühling statt Winter

Madeira, Portugal © Getty Images

Auf Madeira fühlt sich der November oft eher nach Frühling als nach Winter an. In Funchal werden durchschnittliche Tageshöchstwerte von rund 21 Grad erreicht. Die Nächte sind mit ungefähr 17 Grad milder als in vielen mitteleuropäischen Städten.



Die portugiesische Atlantikinsel ist besonders für ihre grünen Berge, botanischen Gärten und spektakulären Wanderwege bekannt. Statt klassischem Badeurlaub stehen hier Naturerlebnisse, Aussichtspunkte und Ausflüge im Mittelpunkt.



Allerdings ist Madeira vergleichsweise niederschlagsreich. Pack also neben Sonnenbrille und leichter Kleidung auch eine Regenjacke ein.

4. Malta: Angenehm warm für einen Citytrip

Three Cities (Cospicua, Senglea and Vitoriosa), Malta, Mediterranean, Europe © Getty Images

Malta ist eine gute Wahl, wenn du dem Winter entkommen möchtest, ohne einen klassischen Strandurlaub zu planen. In der Hauptstadt Valletta liegen die durchschnittlichen Tageshöchstwerte im November bei rund 21 Grad. Nachts sind es im Schnitt etwa 18 Grad.



Die kleine Mittelmeerinsel punktet mit historischen Gassen, beeindruckender Architektur, Restaurants und kurzen Wegen. Viele Sehenswürdigkeiten lassen sich gut zu Fuß erkunden, besonders angenehm, wenn die Temperaturen nicht mehr sommerlich heiß sind.



Ein kleiner Nachteil: Im November ist mit mehr Regen zu rechnen als etwa auf Lanzarote. Malta eignet sich daher besser für einen abwechslungsreichen Städtetrip als für eine Reise, bei der jeden Tag Strandwetter erwartet wird.

5. Südspanien: Málaga und Sevilla

La Malagueta, in Malaga, Andalusien © Getty Images

Auch auf dem spanischen Festland kannst du im November noch milde Tage erwischen. Sowohl Málaga an der Costa del Sol als auch Sevilla in Andalusien erreichen durchschnittliche Tageshöchstwerte von etwa 20 Grad.



In Málaga kannst du Altstadt, Hafen und Strandpromenade erkunden. Sevilla lockt mit historischen Bauwerken, Innenhöfen und Tapas-Bars. Für ausgedehnte Spaziergänge und Sightseeing sind die Temperaturen oft ideal.



Allerdings fallen die Nächte deutlich kühler aus: In Málaga liegen die durchschnittlichen Tiefstwerte bei rund 13 Grad, in Sevilla sogar bei etwa elf Grad.

Wenn du im November noch möglichst oft bei 20 Grad oder mehr draußen sitzen möchtest, solltest du vor allem die Kanarischen Inseln ins Auge fassen. Zypern ist ebenfalls eine starke Option, während Madeira, Malta und Südspanien besonders für aktive Urlaubstage und Städtetrips geeignet sind.