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Das sind die gemütlichsten Städte für einen Herbsttrip

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Zwei weiße Schwäne schwimmen auf einem Kanal vor einer alten Brücke und herbstlichen Gebäuden in Brügge.
© Getty Images
Wenn sich das Laub in ein leuchtendes Rot und Gold färbt, erwacht bei vielen eine ganz besondere Reiselust. Statt Strand und Sonnenbaden steht nun eines im Vordergrund: Gemütlichkeit. Doch welche europäischen Städte eignen sich am besten für einen herbstlichen Wohlfühl-Trip?
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Genau dieser Frage ist die britische Ferienhaus-Agentur Big House Experience auf den Grund gegangen. In einer spannenden Studie analysierten die Reiseexperten Tausende Reddit-Diskussionen über Städte in Kontinentaleuropa und kürten anhand der erhaltenen Upvotes (Zustimmungen der Nutzer) die Top-Destinationen für den Herbst 2026. Hier sind die Gewinner für deine nächste Reise:

Die Nummer 1: Brügge, Belgien

Herbstliche Kanalszene in Brügge mit Steinbrücke, alten Häusern und herbstlichem Laub.
Brügge © Getty Images

Mit mehr als 15.000 Upvotes ist das belgische Brügge eindeutig das gemütlichste Reiseziel im Herbst. Wer schon einmal dort war, weiß genau warum: Romantische Kopfsteinpflasterstraßen, mittelalterliche Architektur und kleine Kanäle bilden die perfekte Kulisse für kühle Herbsttage. Ein heißer Kakao oder eine Waffel in einem der unzähligen Schokoladengeschäfte und Cafés macht das kuschelige Flair perfekt.

Platz 2 & 3: Die Herbstklassiker Amsterdam und Prag

Herbstliche Szene am Amsterdamer Kanal mit gelben Blättern und geparkten Fahrrädern.
Amsterdam © Getty Images

Dicht auf den Fersen folgt Amsterdam mit 14.477 Upvotes. Im Herbst verwandeln sich die von Bäumen gesäumten Wasserwege der niederländischen Metropole in ein malerisches Farbenmeer aus Rot und Orange. Die historischen Grachtenhäuser und kleinen, unabhängigen Cafés laden geradezu zum Aufwärmen ein.

Blick auf die Legionsbrücke und die Moldau an einem warmen Oktobertag mit Herbstlaub.
Prag © Getty Images

Auf dem dritten Platz landet das zauberhafte Prag (11.098 Upvotes). Die "Goldene Stadt" verzaubert im Herbstlicht mit ihrer historischen Architektur und einer besonders stimmungsvollen Altstadt, die wie aus der Zeit gefallen wirkt[. Auch das polnische Krakau (Platz 4) wird von der Reise-Community für genau dieses historische Flair und seine urigen Gassen gefeiert.

Gemütlichkeit geht auch im Süden: Athen und Lissabon

Die Akropolis in Athen bei Sonnenuntergang, umrahmt von herbstlichen Bäumen.
Athen © Getty Images/iStockphoto

Ein besonders spannendes Detail der Auswertung: Wohlfühl-Stimmung erfordert nicht zwingend kaltes Schmuddelwetter und dicke Schals. Athen sichert sich einen starken fünften Platz und beweist, dass gemütliche Kurztrips auch bei milderen Temperaturen hervorragend funktionieren.

Rote Dächer und historische Gebäude in Lissabon mit Brücke im Sonnenuntergang.
Lissabon © Getty Images

Auf Platz sechs folgt Lissabon. Die portugiesische Hauptstadt begeistert die Netzgemeinde mit ihren wunderschönen gefliesten Straßen, den historischen Straßenbahnen, pastellfarbenen Häuserfassaden und natürlich den einladenden kleinen Weinbars.

Hygge-Gefühl, Kaffeehaus-Kultur und ein Geheimtipp

Auf dem siebten Platz darf die Erfinder-Nation der Gemütlichkeit nicht fehlen: Kopenhagen verkörpert mit dem dänischen Lebenskonzept Hygge exakt das, wonach sich Herbst-Reisende sehnen.

Wer auf majestätische Bergpanoramen in Kombination mit traditioneller Kaffeehaus-Kultur steht, wird in Österreich fündig: Salzburg ergattert den achten Platz im Ranking.
Den perfekten Abschluss der Top-Riege macht das niederländische Utrecht. Es gilt laut den Reddit-Nutzern als die ruhigere, aber nicht minder pittoreske Alternative zum quirligen Amsterdam.

Die Top-Städte im Überblick

  1. Brügge, Belgien
  2. Amsterdam, Niederlande
  3. Prag, Tschechien
  4. Krakau, Polen
  5. Athen, Griechenland
  6. Lissabon, Portugal
  7. Kopenhagen, Dänemark
  8. Salzburg, Österreich
  9. Utrecht, Niederlande

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