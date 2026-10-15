Überraschender Sieger: Das sind Europas 10 beste Städte für einen Kurztrip 2027

Paris, Rom oder Barcelona? Von wegen! Ein neues Ranking zeigt, welche europäischen Städte 2027 besonders angesagt sind. Mehr als 11.000 Reisende stimmten ab – und das Ergebnis hält einige Überraschungen bereit.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer für 2027 einen Städtetrip plant, sollte vielleicht einmal über die üblichen Klassiker hinausblicken. Denn während Metropolen wie Paris, London oder Rom seit Jahren zu den beliebtesten Reisezielen Europas zählen, haben bei einer aktuellen Abstimmung ganz andere Destinationen die Nase vorn. Besonders überraschend: Eine Stadt, die viele Urlauber bisher kaum auf dem Radar hatten, sichert sich den ersten Platz.

Die Reiseplattform European Best Destinations fragte 11.614 Reisende nach ihren Favoriten für einen europäischen Städtetrip 2027. Über einen Zeitraum von 33 Tagen konnten die Teilnehmer aus 64 vorausgewählten Destinationen bis zu drei Favoriten wählen. Herausgekommen ist eine Top Ten, die von mediterranen Küstenstädten über kreative Kulturmetropolen bis zu charmanten Geheimtipps reicht.

Das sind die 10 besten Städtereiseziele für 2027

1. Der überraschende Gewinner: Sofia, Bulgarien

© Getty Images/iStockphoto

Bulgariens Hauptstadt lässt selbst bekannte Urlaubsmetropolen hinter sich und landet auf Platz eins. Und tatsächlich hat Sofia alles, was einen gelungenen Städtetrip ausmacht: beeindruckende Architektur, eine spannende Kulturszene, gemütliche Cafés und ein abwechslungsreiches Nachtleben.

Zu den schönsten Sehenswürdigkeiten zählt die Alexander-Newski-Kathedrale mit ihren goldenen Kuppeln. Auch das prächtige Nationaltheater Iwan Wasow und die Überreste der antiken Stadt Serdica sind einen Besuch wert. Besonders reizvoll ist die Nähe zur Natur: Das Witoscha-Gebirge liegt direkt vor den Toren der Stadt und lädt zu Wanderungen mit spektakulären Aussichten ein. Wer Sightseeing und Outdoor-Abenteuer verbinden möchte, ist hier genau richtig.

2. Lissabon, Portugal

© Getty Images/iStockphoto

Bunte Häuserfassaden, historische Straßenbahnen, köstliche Pastéis de Nata und traumhafte Ausblicke über den Tejo: Lissabon ist eine Stadt, in die man sich schnell verliebt. Besonders das Altstadtviertel Alfama mit seinen verwinkelten Gassen und traditionellen Fado-Lokalen versprüht portugiesischen Charme.

Ein Spaziergang zum Castelo de São Jorge, ein Besuch der berühmten Straßenbahnlinie 28 und ein Sonnenuntergang an einem der zahlreichen Aussichtspunkte gehören zum Pflichtprogramm. Wer nach dem Sightseeing noch Zeit hat, kann einen Ausflug an die nahe gelegenen Strände unternehmen.

3. Kopenhagen, Dänemark

© Getty Images/iStockphoto

Designliebhaber, Foodies und Fans skandinavischer Lebensart kommen in Kopenhagen voll auf ihre Kosten. Die dänische Hauptstadt begeistert mit angesagten Restaurants, stylischen Boutiquen und einer entspannten Atmosphäre.

Das wohl bekannteste Fotomotiv ist der malerische Hafen Nyhavn mit seinen bunten Häusern. Sehenswert sind außerdem das Schloss Amalienborg, die berühmte Kleine Meerjungfrau und das alternative Viertel Christianshavn. Wer Kopenhagen wie die Einheimischen erleben möchte, erkundet die Stadt am besten mit dem Fahrrad und legt zwischendurch eine ausgedehnte Kaffeepause ein.

4. Cannes, Frankreich

Luxushotels, Palmen, elegante Strandclubs und eine ordentliche Portion Glamour: Cannes steht längst nicht nur während der berühmten Filmfestspiele im Rampenlicht. Die französische Küstenstadt ist auch abseits des roten Teppichs ein traumhaftes Reiseziel.

Ein Spaziergang entlang der berühmten Croisette gehört ebenso dazu wie ein Bummel durch die historische Altstadt Le Suquet. Dort warten kleine Restaurants, enge Gassen und ein herrlicher Ausblick auf den Hafen. Kulinarisch lohnt sich ein Besuch auf dem Marché Forville, wo regionale Spezialitäten angeboten werden. Perfekt für alle, die ihren Städtetrip gerne mit Sonne, Strand und französischem Savoir-vivre verbinden.

5. Basel, Schweiz

Basel schafft es auf Platz fünf und beweist, dass die Schweiz weit mehr als Berge und Skigebiete zu bieten hat. Die Stadt am Rhein gilt als bedeutendes Zentrum für Kunst und Kultur und beherbergt zahlreiche Museen.

Besonders sehenswert sind das Basler Münster, das historische Rathaus und die malerische Altstadt. Kunstfans sollten sich das Kunstmuseum Basel nicht entgehen lassen. Ein besonderes Highlight im Veranstaltungskalender ist die weltberühmte Kunstmesse Art Basel. Wer es gemütlicher mag, genießt einen Spaziergang am Rheinufer oder entdeckt die zahlreichen kleinen Cafés der Stadt.

6. Bristol, England

Wer klassische Sightseeing-Touren langweilig findet, dürfte Bristol lieben. Die englische Hafenstadt hat sich zu einem Hotspot für Kunst, Musik und alternative Kultur entwickelt. Besonders bekannt ist sie für ihre lebendige Street-Art-Szene, die eng mit dem Künstler Banksy verbunden ist.

Im Hafenviertel Harbourside reihen sich Restaurants, Bars und Kulturangebote aneinander. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören die beeindruckende Clifton Suspension Bridge und das historische Passagierschiff SS Great Britain. Bristol ist damit ein ideales Ziel für alle, die eine Stadt entdecken möchten, die ein wenig anders tickt.

7. Löwen, Belgien

Klein, historisch und voller Leben: Die belgische Universitätsstadt Löwen, international als Leuven bekannt, dürfte für viele Reisende noch ein unbeschriebenes Blatt sein. Dabei hat sie einiges zu bieten.

Besonders beeindruckend ist das gotische Rathaus mit seiner aufwendig verzierten Fassade. Auch der Große Beginenhof, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist absolut sehenswert. Dank der zahlreichen Studenten ist die Stadt außerdem für ihre lebendige Gastronomieszene bekannt. Ein Besuch in einer traditionellen Bierstube gehört fast schon dazu. Übrigens: Gemeinsam mit der Region Ostbrabant wird Löwen 2030 Europäische Kulturhauptstadt.

8. Mailand, Italien

Mailand ist längst mehr als die italienische Modehauptstadt. Zwischen historischen Bauwerken, exklusiven Boutiquen und angesagten Restaurants bietet die Metropole die perfekte Mischung aus Kultur und italienischer Lebensfreude.

Der imposante Mailänder Dom und die prachtvolle Galleria Vittorio Emanuele II. gehören zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten. Besonders charmant ist das Künstlerviertel Brera, das mit kleinen Galerien und schönen Lokalen lockt. Den Abend verbringt man am besten im Viertel Navigli, wo sich entlang der Kanäle zahlreiche Bars und Restaurants befinden. Ein Aperitivo darf dabei natürlich nicht fehlen.

9. Calpe, Spanien

Wer sich zwischen Städtetrip und Badeurlaub nicht entscheiden kann, sollte Calpe an der spanischen Costa Blanca auf die Reiseliste setzen. Der Küstenort verbindet mediterranes Flair mit wunderschönen Stränden und eindrucksvoller Natur.

Das Wahrzeichen der Stadt ist der 332 Meter hohe Felsen Peñón de Ifach, der majestätisch aus dem Meer ragt. Rundherum warten lange Sandstrände, kleine Buchten und eine charmante Altstadt. Auch kulinarisch hat die Region einiges zu bieten, allen voran frische Meeresfrüchte und traditionelle Reisgerichte. Die ideale Destination für ein verlängertes Wochenende mit viel Sonne.

10. Verona, Italien

Den zehnten Platz sichert sich Verona. Die italienische Stadt ist vor allem als Schauplatz von Shakespeares berühmter Liebesgeschichte um Romeo und Julia bekannt, hat aber weit mehr als romantische Sehenswürdigkeiten zu bieten.

Die imposante Arena di Verona zählt zu den beeindruckendsten römischen Amphitheatern Italiens und wird heute für Konzerte und Opernaufführungen genutzt. Daneben locken malerische Plätze, historische Palazzi und kleine Osterien. Besonders schön ist ein Spaziergang entlang der Etsch oder ein Abendessen auf einer der belebten Piazze. Verona ist damit wie gemacht für einen romantischen Kurztrip.

2027 lohnt sich ein Blick abseits der Klassiker

Das Ranking zeigt vor allem eines: Für einen gelungenen Städtetrip muss es nicht immer eine der ganz großen europäischen Metropolen sein. Während Lissabon, Kopenhagen und Mailand längst zu den Favoriten vieler Reisender gehören, beweisen Städte wie Sofia, Löwen oder Bristol, dass es in Europa noch jede Menge spannende Alternativen zu entdecken gibt.