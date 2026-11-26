Du planst schon deinen nächsten Urlaub? Das Reisemagazin Condé Nast Traveller hat seine schönsten Reiseziele Europas für 2027 vorgestellt. Neben bekannten Urlaubsklassikern finden sich auch einige echte Geheimtipps auf der Liste.

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Das Reisemagazin Condé Nast Traveller hat seine Auswahl der besten Reiseziele Europas für 2027 veröffentlicht. Darunter befinden sich bekannte Urlaubsregionen, aber auch echte Geheimtipps, die viele Reisende noch gar nicht auf dem Radar haben. Wir zeigen dir, welche 13 Destinationen es auf die Liste geschafft haben und warum sie 2027 eine Reise wert sind.

Keine klassische Rangliste, sondern 13 ausgewählte Reiseziele

Für die jährliche Liste "Best Places to Go" bittet Condé Nast Traveller internationale Reiseexpert:innen darum, Destinationen zu nominieren, die im kommenden Jahr besonders spannend werden könnten. Dabei spielen unter anderem neue Hoteleröffnungen, kulturelle Veranstaltungen, neue Flugverbindungen und Naturschutzprojekte eine Rolle.



Die Auswahl für 2027 reicht von spektakulären Berglandschaften bis zu kreativen Städten und mediterranen Küstenorten. Die 13 Reiseziele sind dabei nicht nach Platzierungen geordnet, sondern eine redaktionelle Auswahl.

Die 13 Reiseziele für 2027 im Überblick

1. Albanische Alpen: Natur statt Massentourismus

Albania, Albanian Alps mountains, Theti, Teth National Park, autumn © Getty Images

Schroffe Berggipfel, türkisfarbene Flüsse und spektakuläre Wanderwege: Die Albanischen Alpen gelten noch als echter Geheimtipp. Besonders die Dörfer Theth und Valbona locken mit traditionellen Gästehäusern und ursprünglicher Berglandschaft.

2. Belgrad: Die Stadt der Weltausstellung

Belgrad © Getty Images/Cavan Images RF

2027 steht Belgrad ganz im Zeichen der Expo. Von 15. Mai bis 15. August findet dort die Weltausstellung unter dem Motto "Play for Humanity" statt. Dazu kommen zahlreiche neue Hotels und eine spannende Mischung aus Geschichte, Kultur und Nachtleben. Sehenswürdigkeiten wie die imposante Sankt-Sava-Kathedrale und das Museum Jugoslawiens machen die serbische Hauptstadt auch abseits des Großevents interessant.

3. Bodrum: Luxusurlaub in der Türkei

Yachting in Turkey, luxury vacation at sea. Rocky coast of Turkey near Bodrum © Getty Images

Bodrum an der Ägäis hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der angesagtesten Sommerziele der internationalen Luxusreise-Szene entwickelt. Beachclubs, Designhotels und Restaurants bekannter Marken prägen die Halbinsel. 2027 könnte es dort wieder etwas ruhiger zugehen: Weniger große Neueröffnungen und neue Unterkünfte mit Fokus auf Privatsphäre machen Bodrum besonders für jene interessant, die den Hotspot entspannter erleben möchten.

4. Köln: Kultur, Kunst und Lebensfreude

Sunset, Cologne Cathedral, Hohenzollern Bridge, Cologne, Germany © Getty Images

Die deutsche Stadt punktet mit ihrer offenen Atmosphäre, einer lebendigen Gastronomieszene und zahlreichen kulturellen Highlights. 2027 feiert die Kunstmesse Art Cologne ihr 60-jähriges Bestehen. Auch die Wiedereröffnung der Bühnen am Offenbachplatz nach einem langen Umbau und die vielfältige Museumslandschaft machen Köln zu einem spannenden Kulturziel. Wer es kulinarisch mag, findet neben traditionellen Brauhäusern auch eine vielseitige Restaurant- und Fine-Dining-Szene.

5. Korsika: Zwischen Bergen und türkisblauem Meer

Anse d'Aliso, Corsica island, boats and turquoise sea bay. France © Getty Images

Die französische Mittelmeerinsel verbindet spektakuläre Berglandschaften mit traumhaften Buchten und kleinen Hafenstädten. Neue Boutiquehotels und die geplanten Routen der Luxusyacht Orient Express Corinthian machen Korsika 2027 besonders interessant. Auch die Modenschau des Designers Simon Jacquemus, die für das Frühjahr 2027 auf der Insel geplant ist, rückt die Destination ins Rampenlicht. Wer Natur, Design und mediterranes Lebensgefühl verbinden möchte, ist hier richtig.

6. County Limerick: Irische Gastfreundschaft

Beautifil scenery of Adare village in Co. Limerick at summer. Ireland © Getty Images

Der Westen Irlands bekommt 2027 besondere Aufmerksamkeit: In Adare Manor findet vom 17. bis 19. September der Ryder Cup statt. Neben Golf warten historische Burgen, urige Pubs und beeindruckende Natur entlang des Wild Atlantic Way. Zu den Highlights zählen etwa King John's Castle aus dem 13. Jahrhundert und der idyllische See Lough Gur. Auch die berühmten Cliffs of Moher sind von der Region aus gut erreichbar.

7. Dänische Riviera: Die coole Alternative zum Mittelmeer

Colorful beach huts with sea and clouds in background. Falsterbo, sweden © Getty Images/iStockphoto

Wer im Sommer lieber mildere Temperaturen als große Hitze sucht, sollte die dänische Riviera im Norden Seelands im Blick behalten. Der knapp 100 Kilometer lange Küstenabschnitt begeistert mit langen Sandstränden, kleinen Fischerdörfern, historischen Seebädern und viel Natur. Dazu kommen charmante Hotels, ausgezeichnete Restaurants und die Nähe zu Kopenhagen. Ein besonderes Highlight ist das Louisiana Museum of Modern Art in Humlebæk, das Kunst, Architektur und einen beeindruckenden Blick über das Meer verbindet.

8. Dartmoor: Mystische Landschaften in Großbritannien

Dramatic skies over Dartmoor National Park, Devon. Haytor in foreground © Getty Images

Wilde Ponys, neblige Täler und moosbewachsene Granitfelsen: Der Dartmoor-Nationalpark in Südwestengland wirkt beinahe wie eine Filmkulisse. Tatsächlich diente die Region als Drehort für eine neue Verfilmung von Jane Austens "Sinn und Sinnlichkeit". 2026 feierte der Nationalpark außerdem sein 75-jähriges Bestehen. Neben ausgedehnten Spaziergängen durch die Moorlandschaft lohnt sich ein Besuch der historischen Marktstadt Tavistock. Wer nach einem Tag in der Natur entspannen möchte, findet in der Region gemütliche Landhotels und Spas.

9. Évora: Portugals Kulturhauptstadt mit Genussfaktor

Beautiful cozy street and buildings in old town Evora, Portugal © Getty Images

Die historische Stadt Évora im portugiesischen Alentejo gehört 2027 gemeinsam mit Liepāja zu den Europäischen Kulturhauptstädten. Die Altstadt zählt bereits seit 1986 zum UNESCO-Weltkulturerbe und vereint römische, gotische und Renaissance-Architektur. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören der römische Diana-Tempel und die gotische Kathedrale. Auch kulinarisch hat die Region einiges zu bieten: traditionelle Gerichte, Olivenöl und Wein prägen die Küche. Das Motto "Vagar" steht für eine entschleunigte Lebensweise – und passt perfekt zu einem Urlaub, bei dem man sich bewusst Zeit nimmt.

10. Fuerteventura: Wellness, Sport und endlose Strände

People kiteboarding on waves crashing on white sand of Sotavento beach, Jandia, Fuerteventura, Canary Islands, Spain © Getty Images

Die Kanareninsel ist längst mehr als ein Ziel für klassische Badeurlaube. Neben kilometerlangen Sandstränden und den beeindruckenden Wanderdünen von Corralejo punktet Fuerteventura zunehmend mit Wellness- und Aktivangeboten. Besonders Wassersportler:innen kommen beim Windsurfen und Kitesurfen auf ihre Kosten. Dazu entstehen neue Hotelkonzepte mit Yoga, Pilates, Spa-Angeboten und Sportkursen. Wer die Insel abseits der Küste erkunden möchte, kann kleine Orte wie La Oliva besuchen und die vulkanische Landschaft entdecken.

11. Liepāja: Lettlands Kulturhauptstadt an der Ostsee

Wind patterns across rolling Baltic dunes lead toward the sea at sunset, revealing natural textures and raw coastal landscape. Coastal nature, scenic landscape and environmental atmosphere. Copy space © Getty Images

Die lettische Küstenstadt Liepāja ist vielen Reisenden noch unbekannt. Das dürfte sich 2027 ändern: Gemeinsam mit Évora wurde sie zur Europäischen Kulturhauptstadt ernannt. Ein ganzjähriges Programm mit Kunst, Konzerten und Festivals soll Besucher:innen anziehen. Neben Jugendstilarchitektur und einem der längsten Stadtstrände Nordeuropas bietet die Stadt auch ein spannendes kulturelles Erbe. Besonders sehenswert ist das ehemalige Marineviertel Karosta. Kreative Treffpunkte, Bars und Ateliers sorgen zusätzlich für frischen Wind.

12. Neapel: Italiens aufregende Kultur- und Kulinarikmetropole

Sunset over Naples, Campania, Italy © Getty Images

Neapel ist bekannt für seine lebendige Atmosphäre, historische Gassen und natürlich seine Pizza. 2027 kommt ein weiterer Grund für einen Besuch dazu: Vom 10. bis 18. Juli wird die Stadt Austragungsort des 38. Louis Vuitton America's Cup. Auch die Hotellerie entwickelt sich weiter: Die Rocco Forte Hotels planen die Eröffnung ihres ersten Hauses in Neapel, mit 46 Suiten in einem historischen Palazzo. Neben den weltberühmten Kunstschätzen und Museen sind auch die archäologischen Stätten Pompeji und Herculaneum einen Ausflug wert.

13. Parga: Griechenlands unterschätzter Küstenort

a low angle view of the beautiful town of Parga in Greece on a sunny day in summer. Many boats are attached to the pier. The water is turquoise and crystal clear. Rocks are visible in the water. The facades of the houses are very colorful. The sky is blue without a single cloud. © Getty Images

Azurblaues Meer, grüne Hügel und ein malerischer Hafen mit bunten Häusern: Parga an der ionischen Küste Griechenlands wirkt wie eine Postkartenkulisse. Trotzdem gilt der Ort auf dem griechischen Festland noch als vergleichsweise wenig bekannt. Die historische Altstadt lädt zum Bummeln ein, in den Tavernen direkt am Wasser gibt es frische Meeresfrüchte und traditionelle Mezze. Wer gerne aktiv unterwegs ist, kann das grüne Hinterland erkunden, durch Schluchten wandern oder am Fluss Acheron schwimmen und raften. 2027 soll außerdem ein neues Luxusresort auf der nahe gelegenen Varko-Halbinsel eröffnen.