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Warme Winterziele: 4 sonnige Geheimtipps, die du noch nicht kennst

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Blick auf eine kleine Insel mit dichtem Wald und weißem Sandstrand am türkisblauen Meer.
© Getty Images
Du sehnst dich nach Sonne, warmen Temperaturen und einer Auszeit vom Winter, möchtest aber lieber abseits der Touristenmassen reisen? Wir kennen sommerliche Reiseziele, die noch als echte Geheimtipps gelten.
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Während Europa im Winter unter grauen Wolken und frostigen Temperaturen versinkt, beginnt anderswo die schönste Reisezeit. Doch die klassischen Sonnenziele, wie die Kanaren oder Thailand sind längst keine Geheimtipps mehr: Beliebte Strände sind überfüllt, Hotels schnell ausgebucht und touristische Hotspots platzen aus allen Nähten. Wer dem Winter entfliehen und dabei neue Orte entdecken möchte, sollte deshalb auch abseits der bekannten Destinationen suchen.

Insel Maio, Kap Verde

Sandstrand mit Wellen, eingerahmt von zwei dunklen Felsen, mit bewölktem Himmel darüber.
Insel Maio, Kap Verde © Getty Images/500px

Die sonnigen Kapverden vor der Westküste Afrikas gelten schon lange als fantastisches Winterziel. Das Problem: Fast alle Touristen drängen sich auf den bekannten Inseln Sal oder Boa Vista. Wenn du das entspannte Flair des Archipels suchst, musst du den kurzen Inlandsflug nach Maio nehmen. Wer einfach nur ein gutes Buch, das Rauschen der Wellen und abends einen fangfrischen Thunfisch auf dem Teller braucht, ist hier richtig. Hier lockt ein sonniges, trockenes Wüstenklima mit angenehmen 25 bis 27 Grad und eine sanfte Atlantikbrise macht Maio zur perfekten Destination für Sonnenhungrige.

Koh Rong Samloem, Kambodscha

Luftaufnahme eines langen, weißen Sandstrandes mit klarem Wasser auf Koh Rong Samloem, Kambodscha.
Koh Rong Samloem, Kambodscha © Getty Images/iStockphoto

Du liebst die Strände und das tropische Flair Südostasiens, aber Bali oder Phuket sind dir im europäischen Winter zu überlaufen? Dann richte deinen Blick ins Nachbarland Kambodscha. Die kleine Insel Koh Rong Samloem im Golf von Thailand versprüht genau jenen wildromantischen Charme, den Thailand vielleicht vor 20 Jahren noch hatte. Von Dezember bis Februar ist Trockenzeit. Die See ist glatt, der Himmel strahlend blau und das Thermometer klettert auf wohlige 29 bis 31 Grad.

Auf Koh Rong Samloem gibt es keinen Verkehrslärm, keine Shoppingmalls und kaum asphaltierte Wege. Stattdessen geht es barfuß über schmale Dschungelpfade oder mit dem Longtail-Boot von einer traumhaften Bucht zur nächsten.

Little Corn Island, Nicaragua

Palmen neigen sich über einen tropischen Sandstrand mit türkisblauem Meer auf Little Corn, Nicaragua.
Little Corn Island, Nicaragua © Getty Images

Karibikurlaub muss nicht zwingend aus riesigen All-Inclusive-Bunkern und lauter Animation bestehen. Vor der Karibikküste Nicaraguas liegen die Corn Islands und besonders die kleinere der beiden, "Little Corn", ist ein karibischer Traum aus einer völlig anderen Zeit. Die Trockenzeit beginnt im Dezember und bringt perfektes Badewetter mit rund 28 Grad und viel Sonnenschein. Hier dominieren Reggae-Beats, bunte Holzhütten, fangfrischer Hummer und einsame Buchten das Bild. Wer Tauchen oder Schnorcheln liebt, findet intakte Riffe, die man oft ganz für sich allein hat.

Côn Đảo, Vietnam

Strand mit weißem Sand, türkisfarbenem Wasser, Fischerbooten und grünen Bergen auf Con Dao, Vietnam.
Côn Đảo, Vietnam © Getty Images

Während Südostasiens Hotspots im europäischen Winter oft von Touristenmassen überrannt werden, bietet Vietnam noch versteckte Schätze. Das Inselarchipel Côn Đảo liegt im Süden des Landes. Einst eine isolierte Gefängnisinsel, ist es heute ein atemberaubender Nationalpark mit strengen Naturschutzauflagen. Von Dezember bis Februar herrscht hier die beste Reisezeit. Das bedeutet blauer Himmel, sehr wenig Regen und angenehme 26 bis 29 Grad.

Du kannst durch den dichten Dschungel wandern, wilde Makaken beobachten und an Traumstränden wie dem Dam Trau Beach entspannen. Da die Inselgruppe größtenteils unter Naturschutz steht, ist der Massentourismus hier noch nicht angekommen. Zudem gehören die Korallenriffe zu den gesündesten des ganzen Landes und mit etwas Glück kannst du hier sogar Meeresschildkröten beobachten.

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