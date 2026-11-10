Lonely Planet enthüllt die besten Reiseziele für die Nebensaison

Wer zur richtigen Zeit verreist, kann die schönsten Urlaubsziele ganz entspannt genießen. Lonely Planet verrät jetzt, welche Reiseziele sich abseits der Hauptsaison besonders lohnen.

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Immer mehr Reisende sehnen sich danach, dem Gedränge zu entfliehen, das Reisebudget zu schonen und Orte authentischer zu erleben. Die Lösung: Urlaub abseits der Hochsaison. Wer antizyklisch reist, darf sich auf günstigere Preise, menschenleere Strände und Sehenswürdigkeiten ohne lange Warteschlangen freuen. Mit seinem neuen Buch "Offseason" liefert Lonely Planet jetzt die passende Inspiration.

Die besten Reiseziele für die Nebensaison

Wer denkt, in der Nebensaison sei alles geschlossen oder das Wetter unzumutbar, wird von den Empfehlungen im Buch schnell eines Besseren belehrt. Hier sind einige der spannendsten Insidertipps für die kommenden Monate:

Der perfekte November-Trip: Toskana

Toskana © Getty Images

Passend zum aktuellen Monat empfiehlt Lonely Planet die Toskana. Statt im Sommer bei drückender Hitze und inmitten von Menschenmassen durch Florenz zu schwitzen, lockt der italienische Spätherbst mit kulinarischen Höhenflügen. Jetzt ist die perfekte Zeit, um in aller Ruhe weiße Trüffel, frisches Olivenöl und traditionelle Gerichte zu genießen.

Jänner: Winterwunder in Rumänien und Wanderparadies auf den Kanaren

Hast du Lust auf echten Schnee und eine Prise Mystik? Dann ab nach Rumänien. Wo sich in den Sommermonaten zahllose Backpacker und Roadtrip-Fans durch die Karpaten drängen, verwandeln sich die dramatischen Landschaften und die mittelalterlichen Schlösser Transsilvaniens im Jänner in ein echtes Winterwunderland.

La Gomera © Getty Images

Wer stattdessen lieber dem Wintergrau entfliehen möchte, wird auf den westlichen Kanarischen Inseln sein Glück finden. Während große Schwestern wie Teneriffa und Lanzarote fast ganzjährig boomen, sind wilde Inseln wie La Gomera oder El Hierro in der Nebensaison Oasen der Ruhe. Hier winken im Jänner milde Temperaturen, rund acht Sonnenstunden pro Tag und ein strahlend blauer Himmel.

Die Türkei lohnt sich im Februar

Kappadokien © Getty Images

Im Hochsommer flirrt die Hitze über der Türkei, und Millionen von Urlaubern bevölkern die Strände und Hotspots. Der Februar hingegen ist laut Lonely Planet der ultimative Geheimtipp für Kultur- und Naturliebhaber. Besonders eine Kombination aus Istanbul und Kappadokien lohnt sich jetzt enorm. In Istanbul lassen sich architektonische Weltwunder wie die majestätische Hagia Sophia in einer fast schon intimen Atmosphäre bestaunen, völlig frei von Stress und Touristenmassen-

Frühlingserwachen auf den Galapagosinseln

Galapagosinseln © Getty Images

Für den März stehen die Galapagosinseln ganz oben auf der Liste. Hier winken atemberaubende Dschungeltouren und Schnorchelausflüge im klaren Wasser. Wer im Mai Urlaub nehmen kann, dem legt der Guide Namibia ans Herz, angenehm mildes Wetter und einer der spektakulärsten Sternenhimmel der Welt garantieren Gänsehautmomente.

Das Baltikum im Frühsommer

Tallinn © Getty Images

Das Lonely-Planet-Buch beweist, dass die Region rund um Estland, Lettland und Litauen im späten Frühling zu einem unfassbar schönen Highlight avanciert. Während der Süden Europas teils schon unter frühen Hitzewellen ächzt, bietet das Baltikum eine frische Perspektive. Der Mai ist ideal für einen langen Roadtrip vom barocken Vilnius ins hippe Tallinn.

Herbstzauber in Asien

Vietnam © Getty Images

Wenn hierzulande im September und Oktober die Blätter fallen, ist laut Lonely Planet die perfekte Zeit, um Vietnam zu erkunden. Die extremsten Hitze- und Regenperioden des Sommers sind endlich abgeklungen. Das milde Herbstwetter taucht die smaragdgrünen Reisterrassen im Norden, die mystischen Felsen der Halong-Bucht und die von Tausenden Laternen beleuchteten Straßen von Hoi An in ein leuchtendes Licht.