Urlaub 2027: Diese Reiseziele sind jetzt deutlich günstiger

Wer 2027 eine Reise plant, muss dafür nicht unbedingt tief in die Tasche greifen. Eine neue Auswertung zeigt: Wer clever wählt, kann traumhafte Urlaube verbringen und dabei das Budget schonen.

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Alles wird teurer, doch die Lust auf Urlaub lassen sich die Menschen offenbar nicht nehmen. Das zeigt auch eine neue Analyse der Reisesuchmaschine Skyscanner: Ganze 82 Prozent der Reisenden wollen genauso viel oder sogar noch mehr verreisen als bisher. Der Trick dabei? Statt auf Urlaub zu verzichten, wird clever gespart. Immer mehr Reisende haben günstige Destinationen im Blick, bei denen die Flugpreise gesunken sind oder die Kosten vor Ort besonders niedrig ausfallen. So gibt es auch 2027 jede Menge Möglichkeiten, für kleines Geld die Welt zu entdecken.

Bei diesen Reisezielen kannst du viel sparen

Platz 1: Bilbao, Spanien

Bilbao © Getty Images

Flüge in die nordspanische Metropole sind um unfassbare 66 Prozent günstiger geworden und auch die Übernachtungen im Hotel sind um 63 Prozent günstiger geworden. Bilbao bietet nicht nur das ikonische Guggenheim-Museum, sondern gilt auch als absolutes Foodie-Paradies. Lass dir die legendären Pintxos (baskische Tapas) in der Altstadt schmecken, ein Städtetrip war hier nie erschwinglicher.

Platz 2: Breslau / Wrocław, Polen

Wrocław © Getty Images

Ein Traum aus bunten Häuserfassaden und unzähligen kleinen Zwergenstatuen, die über die ganze Stadt verteilt sind. Die südpolnische Perle ist ohnehin schon für ihre extrem niedrigen Nebenkosten bekannt, doch mit einem Preisrückgang bei Flügen um knapp die Hälfte ist sie 2027 das europäische Budget-Ziel schlechthin.

Platz 3: Bordeaux, Frankreich

Bordeaux © Getty Images

Für Weinliebhaber und Genießer ist diese französische Stadt ein echtes Traumziel! Besonders erfreulich: Die Flugpreise sind um satte 34 Prozent gesunken, auch bei den Hotels lässt sich mit einem Preisrückgang von 9 Prozent ordentlich sparen. So steht einem genussvollen Städtetrip zum Schnäppchenpreis nichts mehr im Weg.

Platz 4: Zürich, Schweiz

Zürich © Getty Images

Zürich hat den Ruf, ein besonders teures Reiseziel zu sein. Doch die Schweizer Metropole überrascht 2027 mit deutlich günstigeren Preisen. Neben einer blühenden Kunstszene, charmanten Straßen und malerischen Ausblicken auf den See lockt die Stadt auch mit attraktiven Sparmöglichkeiten: Die Hotelpreise sind um 13 Prozent gesunken, Flüge sogar um rund ein Drittel.

Platz 5: Ancona, Italien

Ancona © Getty Images/Westend61

Ancona ist ein echter Geheimtipp für alle, die Italien von seiner entspannten Seite erleben möchten. Traumhafte Küstenabschnitte, fangfrische Meeresfrüchte und jede Menge italienisches Lebensgefühl warten hier auf Urlauber. Und auch beim Preis kann die Hafenstadt punkten: Die Hotelpreise sind um 13 Prozent gesunken, Flüge sogar um satte 31 Prozent!

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