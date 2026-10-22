EF Sprachreisen: Zusammen lernen und Kontakte knüpfen

28 Prozent der Erwachsenen in Österreich fühlen sich zumindest gelegentlich einsam. EF Sprachreisen setzt auf gemeinsames Lernen und Erleben, um Menschen zusammenzubringen.

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Eine neue Sprache lernen, eine andere Kultur kennenlernen und dabei Kontakte knüpfen: Bildungsreisen verbinden Unterricht mit gemeinsamen Erfahrungen. Der Anbieter EF Sprachreisen sieht darin eine Möglichkeit, Begegnungen zu fördern und Einsamkeit entgegenzuwirken.

Wie verbreitet das Thema ist, zeigen die im Pressetext angeführten Ergebnisse der Befragung "So geht’s uns heute". Demnach fühlen sich 28 Prozent der 18- bis 74-Jährigen in Österreich zumindest gelegentlich einsam. Das entspricht rund 1,83 Millionen Menschen. Durchgeführt wurde die Befragung von Statistik Austria im Auftrag des Sozialministeriums.

Sightseeing und Sprache lernen auf Malta © EF

Gemeinsame Interessen als Brücke

EF setzt darauf, Menschen über ihr Interesse an Sprachen, Kulturen und Reisen zusammenzubringen. Gemeinsame Lernziele und Erlebnisse sollen den Austausch erleichtern und ein Gefühl der Zugehörigkeit schaffen.

Gemeinsam Sprachen lernen und neue Freundschaften knüpfen. © EF

"Aus Fremden werden oft innerhalb kürzester Zeit Wegbegleiter und teils lebenslange Freunde", sagt Lena Buchegger, Country Managerin von EF Sprachreisen Österreich. Aus ihrer Sicht geht das Lernen im Ausland über den Erwerb von Sprachkenntnissen hinaus: Es ermögliche persönliche Weiterentwicklung und Begegnungen.

Camps für Kinder ab 11 Jahren © EF

Bereits Kinder ab sieben Jahren können bei EF gemeinsam mit Gleichaltrigen erste Auslandserfahrungen sammeln. Auch für Erwachsene und ältere Menschen bietet das Unternehmen Sprachreisen an.

Angebote für unterschiedliche Lebensphasen

Verbinden: Reitferien mit Sprache lernen © EF

EF verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 60 Jahre Erfahrung und rund 50 eigene Sprachschulen weltweit. Das Angebot umfasst Feriencamps für Kinder und Jugendliche, Gap-Year- und Au-pair-Programme sowie Executive Education und Sprachreisen für Erwachsene und Senioren.

Angebote für alle Altersgruppen © EF

Zur Betreuung gehören laut Unternehmen die Beratung und Reiseorganisation mit Flug, Transfers und Unterkunft sowie ein Sicherheitskonzept vor Ort.

Persönliche Beratung in Wien

In Österreich betreut ein 20-köpfiges Team die Kundinnen und Kunden. Der Standort in der Kärntner Straße 11 im ersten Wiener Bezirk ist Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr besetzt. Persönliche Beratungstermine werden täglich angeboten. https://www.ef.at/