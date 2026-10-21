Dieser sprechende KI-Begleiter plant ab sofort deine Reise!

Die Region Hochkönig startet mit dem sprechenden KI-Urlaubsbegleiter Alois in die Zukunft der Gästekommunikation. Zudem gibt es nach eineinhalb Jahrzehnten einen personellen Wechsel an der Spitze.

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Es ist ein echtes Pionierprojekt: Die Destination im Hotel Eder in Maria Alm präsentierte mit einem neuen Chatbot weit mehr als ein klassisches Auskunftssystem: Er berät Besucher rund um die Uhr in mehr als 100 Sprachen, versteht individuelle Wünsche und entwickelt daraus persönliche Empfehlungen für den Aufenthalt.

KI-Urlaubsbegleiter Alois

Was das System besonders macht, ist die intelligente Verknüpfung von Informationen. Statt nur vorgefertigte Antworten zu liefern, führt die Software natürliche Gespräche und greift dabei auf verlässliche touristische Daten zurück. Ein intelligenter Dayplanner erstellt maßgeschneiderte Tagesvorschläge und berücksichtigt in Echtzeit verschiedene Aspekte wie Wetter und Aufenthaltsort, das Alter der Kinder, Öffnungszeiten und Veranstaltungen sowie verfügbare Angebote.

© Hochkoenig Tourismus

Zudem gibt es die Innovation auch für die Hosentasche. Eine eigens entwickelte, acht Zentimeter große Figur mit Hut und Lederhose ist mit einem NFC-Chip ausgestattet. Hält man das Smartphone daran, öffnet sich sofort die entsprechende Landingpage. Der Download einer App ist nicht nötig.

Regionale Geschichten für Kinder

Für Kinder fungiert die Figur zusätzlich als Geschichtenerzähler und gibt Sagen aus der Gegend wieder. Christine Scharfetter erklärt dazu: "Die sympathische Alois-Figur macht aus künstlicher Intelligenz einen persönlichen Gastgeber. Als charmanter Markenbotschafter zum Mitnehmen begleitet er unsere Gäste durch ihren Urlaub in der Region Hochkönig."

Die neue Geschäftsführerin Melanie Scheiber, die gerade übernommen hat, bringt viel Expertise mit. Ihr strategischer Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung des Ganzjahrestourismus, einem einheitlichen Markenerlebnis und der engen Zusammenarbeit mit regionalen Leistungsträgern. Sie sieht die Zukunft überaus positiv: "Der Hochkönig ist eine Region mit sehr viel Substanz und gleichzeitig mit sehr viel Potenzial." Damit wird die erfolgreiche Positionierung der Destination unter dem bekannten Motto "Gipfel der Gefühle" auch in Zukunft konsequent fortgeführt.