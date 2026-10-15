Das sind die besten Kreuzfahrtschiffe der Welt 2026

Die begehrten World Cruise Awards 2026 wurden verliehen. Beim Kampf um den Spitzenplatz sorgte in diesem Jahr ein überraschender Sieger für Aufsehen.

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Bereits zum sechsten Mal wurden die begehrten World Cruise Awards verliehen. Auf Jamaika versammelte sich das Who’s who der Reisebranche auf dem roten Teppich, um die größten Stars der Kreuzfahrtwelt zu feiern. Doch wer darf sich über die begehrten Trophäen freuen? Und welches Kreuzfahrtschiff hat die Nase vorn? Für alle, die noch vom Traumurlaub auf hoher See träumen, liefern die Gewinner jede Menge Inspiration.

Das beste Kreuzfahrtschiff 2026

Wenn es um das beste Gesamterlebnis geht, führt kein Weg an Norwegian Cruise Line vorbei. Die Reederei setzte sich gegen Branchengrößen wie MSC Cruises, Royal Caribbean und Silversea durch und darf sich ab sofort "Beste Kreuzfahrtgesellschaft der Welt 2026" nennen.

Wer auf seiner Reise lieber entlegene Ecken der Erde erkundet, sollte bei Australis einchecken – der stolzen Gewinnerin in der Kategorie „Beste Expeditionskreuzfahrtgesellschaft der Welt“.

Kreuzfahrtschiff © Getty Images

Die besten Schiffe nach Größe

Nicht jeder mag riesige Schiffe, und nicht jeder sucht die Ruhe einer kleinen Jacht. Die Awards zeichnen daher Schiffe in allen Größenkategorien aus:

Bestes großes Kreuzfahrtschiff: Dieser Titel ging an den Ozeanriesen Icon of the Seas (Royal Caribbean), der die Konkurrenz in den Schatten stellte.



Bestes mittelgroßes Kreuzfahrtschiff: Hier sicherte sich die elegante Celebrity Millennium den ersten Platz auf dem Siegertreppchen.



Bestes kleines Kreuzfahrtschiff: Die Royal Clipper der Reederei Star Clippers, auf die maximal 227 Passagiere passen, holte sich diese begehrte Auszeichnung.

Welches Kreuzfahrtschiff passt zu dir?

Das Spannendste an den World Cruise Awards sind die Auszeichnungen für unterschiedliche Urlaubsvorlieben. Egal, welcher Reisetyp du bist, das passende Schiff wartet schon:

Für Feinschmecker: Mit gleich sieben hochklassigen Spezialitätenrestaurants wurde die Sun Princess von Princess Cruises als "weltbestes Kreuzfahrtschiff für Genießer" ausgezeichnet (und holte sich zudem den Preis für die beste Technologie an Bord).



Für Familien: Magische Momente für Groß und Klein: Wer mit Kindern in See sticht, wird auf der Disney Wish, dem diesjährigen "weltbesten Familienschiff", den perfekten Urlaub verbringen.



Für Verliebte: Auf der Suche nach Zweisamkeit? Die Celebrity Apex überzeugte die Jury auf ganzer Linie und wurde zum "besten Schiff für Romantiker" gekürt.



Für Action- & Entertainment-Fans: Wer Unterhaltung rund um die Uhr sucht, ist auf der Utopia of the Seas goldrichtig. Mit fünf Pools, drei Wasserrutschen, 21 Restaurants und 23 Bars holte sie den Titel als "bestes Schiff für Entertainment“. Für Action und Nervenkitzel räumte nochmals die Icon of the Seas ab: Sie sicherte sich auch die Preise für das „beste Kreuzfahrtschiff für Aktivitäten" und das „beste Schiff für Glücksspiel“.

Die Top-Destinationen 2026

Kreuzfahrtschiff © Getty Images

Du weißt schon, auf welches Schiff du möchtest, suchst aber noch das perfekte Ziel? Auch hier liefern die Awards Inspiration: Weltweites Top-Kreuzfahrtziel 2026 ist die Metropole Abu Dhabi. Wer lieber in Europa bleibt, sollte seine Koffer für Portugal packen: Lissabon sicherte sich nach 2021 und 2024 bereits zum dritten Mal die Auszeichnung als „bestes Kreuzfahrtziel Europas“. Und falls du eine Flusskreuzfahrt planst: Vietnam wurde zur besten Destination für Flusskreuzfahrten weltweit gewählt.