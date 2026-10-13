Perfektes Herbstziel: Österreichische Weinregion zählt zu den besten Europas

Goldene Weinberge, reife Trauben, herbstliche Genussmomente: Jetzt locken Europas Weinregionen zu einem entspannten Herbsttrip. Doch es muss nicht immer die Toskana, Bordeaux oder Rioja sein. Ein neues Ranking kürt die besten Weinregionen Europas für 2027 und überrascht mit einigen unerwarteten Favoriten.

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Die renommierte Reise-Plattform European Best Destinations hat über 90 europäische Weinregionen genau unter die Lupe genommen. Bewertet wurden nicht nur die Qualität im Glas, sondern das gesamte Reiseerlebnis: Landschaft, Gastfreundschaft, Nachhaltigkeit, historische Rebsorten und Authentizität. Das Ergebnis zeigt: Für erstklassigen Weintourismus müssen wir nicht in die Ferne schweifen.

Österreich räumt ab

Für österreichische Weinliebhaber gibt es Grund zur Freude: Österreich zählt offiziell zu den Spitzenreitern Europas. Das Kamptal in Niederösterreich hat es auf einen sensationellen 4. Platz geschafft. Mit seinen weltklassigen Rieslingen, dem Grünen Veltliner und der gemütlichen Heurigen-Kultur rund um Langenlois ließ das Kamptal einige der berühmtesten Weinbaugebiete Frankreichs und Italiens hinter sich.

Kamptal © Getty Images/iStockphoto

Auch die Wachau konnte sich beweisen und sicherte sich einen hervorragenden 9. Platz in den Top 10. Eine Fahrradtour entlang der Donau mit anschließender Weinverkostung war nie gefragter als jetzt.

Die unerwartete Nummer 1 Europas: Štajerska

Während Österreich gut abschneidet, geht die begehrte Krone direkt an unsere südlichen Nachbarn: Die Plattform erklärte Štajerska (die slowenische Steiermark) zur absoluten Nummer eins. Die Region räumte im Ranking stolze 19,5 von 20 möglichen Punkten ab.

Die Region ist ein bis dato oft übersehenes Paradies, das vor Kultur und Geschichte nur so strotzt. Hier wächst in Maribor die älteste noch früchtetragende Weinrebe der Welt (über 450 Jahre alt!), während in Ptuj jahrhundertealte Weinkeller Jahrgänge bis ins Jahr 1917 hüten. Wer romantische Roadtrips liebt, sollte zur berühmten Straße bei Špičnik fahren, die sich in Form eines perfekten Herzens malerisch durch die Weinberge schlängelt.

Štajerska © Getty Images/iStockphoto

Die besten Weinregionen Europas

Wer seinen Wein-Horizont in diesem Herbst noch weiter ausdehnen möchte, für den lohnt sich ein genauerer Blick auf die gesamte Spitzengruppe.

Direkt hinter Štajerska sichert sich das malerische Langhe-Roero-Monferrato im italienischen Piemont die Silbermedaille. Diese Region ist nicht nur die Heimat berühmter Barolo-Weine, sondern im Herbst auch der absolute Hotspot für frische weiße Trüffel. Auf dem dritten Platz landet mit der Ribeira Sacra ein echtes Natur-Spektakel im spanischen Galicien. Dort wachsen die Reben an schwindelerregend steilen, terrassierten Flusstälern und bilden eine atemberaubende Landschaft.

Abgerundet werden die Top 5 durch Chianti Rufina in Italien. Als kleinstes und am höchsten gelegenes Gebiet der toskanischen Chianti-Region punktet es auf dem fünften Rang mit eleganten Weinen und entspannter Authentizität abseits des großen Massentourismus.

Die 12 besten Weinregionen Europas im Überblick