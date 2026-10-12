Tageskarte unter 50 Euro: Die günstigsten Skigebiete Österreichs 2026

In vielen Skigebieten kosten Tageskarten längst mehr als 80 Euro. Doch es geht auch anders. In Österreich warten noch leistbare Geheimtipps, in denen Wintersportler für unter 50 Euro auf ihre Kosten kommen.

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Pistenspaß zum Schnäppchenpreis: Fernab des Massentourismus und der Mega-Resorts verstecken sich kleine, aber feine Perlen, die mit ganz eigenem Charme, familiärer Atmosphäre und vor allem fairen Preisen punkten. Hier kommen die günstigsten Skigebiete Österreichs:

Dorflift Feichten (Tirol) – 20,00 €

Mitten in Feichten im Kaunertal am "Easpenhang" gelegen, ist dieser kleine Tellerlift ein echtes Paradies für Pistenneulinge, "Skizwerge" und Familien. Keine Hektik, keine langen Wege, man kann einfach die Ski anschnallen und loslegen. Für gerade einmal 20 Euro ist das die perfekte Gelegenheit, entspannt die allerersten Schwünge im Schnee zu üben.

Skifahren © Getty Images

Skieldorado Hrast (Kärnten) – 29,50 €

Das familiäre Skigebiet in Feistritz an der Gail ist weit mehr als nur ein Übungshang. Hier erwarten euch top gepflegte Verhältnisse dank moderner Beschneiungsanlagen. Ein echtes Highlight: Freitags wird hier regelmäßig unter Flutlicht zum Nachtskilauf samt legendärer Après-Ski-Stimmung geladen. Ein echter Geheimtipp für unter 30 Euro.

Heidi-Alm Skipark / Falkert (Kärnten) – 40,50 €

Auf schneesicheren 1.700 bis 2.300 Metern Seehöhe im Herzen der Nockberge wartet dieses gemütliche Familienskigebiet. Kinder lieben "Heidi's Schnee-Alm", während die Eltern das übersichtliche Gelände und das stressfreie Skivergnügen auf 11 Pistenkilometern schätzen. Ein idealer Wohlfühlort für die ganze Familie.

Venet (Tirol) – 44,00 €

Der "Genussberg" Venet hoch über Landeck und Zams trumpft mit einem atemberaubenden 360-Grad-Panorama von den Ötztaler Alpen bis zur Zugspitze auf. Pünktlich zum Winter 2026/27 lockt das Skigebiet mit der feierlichen Wiedereröffnung der erneuerten Venetbahn-Pendelbahn. Auf 22 herrlichen Pistenkilometern kommen Carving-Fans und Naturliebhaber voll auf ihre Kosten, unschlagbar für 44 Euro.

Emberger Alm (Kärnten) – 44,50 €

Ein sonniger Logenplatz hoch über dem Oberen Drautal: Die Emberger Alm (1.670 – 2.120 m) ist ein entspanntes Familienskigebiet. 10 Pistenkilometer, idyllisches "Almflair", wo jeder jeden kennt, und absolut keine Warteschlangen an den Liften machen den Skitag hier perfekt.

Bödele (Vorarlberg) – 48,10 €

Das Bödele bei Schwarzenberg oberhalb von Dornbirn hat Vorarlberger Skigeschichte geschrieben, bereits 1907 ging hier ein erster Skilift in Betrieb. Heute locken stattliche 24 Pistenkilometer, urige Berghütten und für die Kleinen das putzige Maskottchen „Rübe“.

Petzen (Kärnten) – 49,00 €

Wer auf der Petzen fährt, genießt sonnige Carvinghänge und einen Traumblick, der von den Karawanken bis nach Slowenien reicht. Echte Highlights für eure 49 Euro sind die moderne 6er-Kabinenbahn, eine Freestyle-Area und die gewaltige, 7,5 Kilometer messende Talabfahrt.

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Klippitztörl (Kärnten) – 49,00 €

Ein absolutes Preis-Leistungs-Highlight im Lavanttal. Für knapp 50 Euro erwarten euch hier stolze 28 Pistenkilometer und eine exzellente Infrastruktur. Für den Ski-Nachwuchs gibt es einen Kinderpark sowie die actionreiche "Klippi-Pippi-Kiddy-Slope" mit Steilkurven und Tunneln. Hier wird Familien wirklich viel geboten.

Dreiländereck (Kärnten) – 49,00 €

Grenzenloses Skivergnügen bei Arnoldstein: Am Dreiländereck wedelt ihr direkt am Schnittpunkt von Österreich, Italien und Slowenien ins Tal. Neben 15 Pistenkilometern erwartet euch hier oben ein einmaliges Alpe-Adria-Panorama sowie die Möglichkeit, zur Abwechslung traumhafte Schneeschuhwanderungen zu unternehmen.

Hoch-Imst (Tirol) – 49,40 €

Die Imster Bergbahnen bringen euch mit zwei topmodernen 10er-Panoramagondeln (wie der Alpjochbahn) bequem hinauf auf über 2.000 Meter. Hoch-Imst bietet nicht nur rund 10 Pistenkilometer und sanft geschwungene Hänge, sondern hat auch spektakuläre Naturrodelbahnen und den (auch im Winter geöffneten!) Alpine Coaster Imst in petto.

Salzstiegl (Steiermark) – 50,00 €

Auf 1.320 bis 1.740 Metern bietet das Salzstiegl in der Weststeiermark 12 Pistenkilometer. Wer nach den tollen Abfahrten, der Buckelpiste oder dem Steilhang noch Energie hat, kann sich beim Hüttenzauber stärken und im Anschluss die zwei Kilometer lange, beleuchtete Rodelbahn hinabdüsen.