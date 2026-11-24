Wenn es draußen kälter wird, gibt es für Erholungssuchende kaum etwas Schöneres, als in wohlig-warmes Thermalwasser einzutauchen. Doch wo in Österreich lohnt sich die Auszeit vom Alltag wirklich am meisten?

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Pünktlich zur Wintersaison hat das Reiseportal Travelcircus seinen großen Thermen-Check 2026 veröffentlicht. Zum mittlerweile zehnten Jubiläum nahm das Portal insgesamt 278 Thermen mit Sauna im gesamten DACH-Raum unter die Lupe, darunter 38 Destinationen in Österreich. Das Ergebnis dürfte Wellnessfans freuen: Die heimischen Wellness-Oasen haben einiges zu bieten.

Steirische Therme holt sich die Goldmedaille

Therme © Getty Images

Mit beeindruckenden 27,17 von 30 möglichen Punkten sichert sich die Therme Loipersdorf erneut den ersten Platz im österreichischen Ranking. Besonders überzeugen konnte sie bei der Ausstattung und beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Ob entspannte Aufgüsse, das Adults-only-Schaffelbad, das actionreiche Erlebnisbad mit Wasserrutschen oder das heilsame Thermalwasser: Mit seiner enormen Vielfalt, 35 Pools und über 20 Saunen ließ Loipersdorf die Konkurrenz abermals hinter sich.

Diese Thermen überzeugen

Auf den Rängen dahinter lieferten sich Österreichs Wellnessoasen ein Kopf-an-Kopf-Rennen:

Platz 2: Therme Wien (25,80 Punkte): Die größte urbane Therme Europas beweist, dass erstklassige Erholung nicht immer auf dem Land stattfinden muss. Direkt an der U-Bahn-Linie U1 gelegen, überzeugt die weitläufige Wiener Wohlfühloase mit hoher Nachfrage, starker Gästebewertung und modernsten Ruhebereichen.

Platz 3: EurothermenResort Bad Schallerbach (25,19 Punkte): Im oberösterreichischen Thermenland begeistert Bad Schallerbach Familien wie Ruhesuchende gleichermaßen. Zwischen der Karibik-Lagune Tropicana, dem Sauna-Bergdorf AusZeit und der Piratenwelt Aquapulco bietet das Resort ein unvergleichliches Gesamtpaket.



Platz 4: AVITA Therme & Resort – Wellness im Südburgenland: Das AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf erreicht 24,46 Punkte. Besonders bemerkenswert: In den Kategorien Preis-Leistung und Ausstattung erzielt die Therme jeweils die Höchstwertung von fünf Punkten.



Platz 5: Therme Geinberg – tropisches Flair in Oberösterreich: Die Therme Geinberg komplettiert die Top fünf. Mit ihrer weitläufigen Wasserlandschaft und unterschiedlichen Bade- und Entspannungsbereichen gehört sie zu den beliebten Wellnessadressen des Landes.

Die Top 10 Thermen Österreichs 2026

Therme © Getty Images

Therme Loipersdorf, Steiermark – 27,17 Punkte Therme Wien, Wien – 25,80 Punkte EurothermenResort Bad Schallerbach, Oberösterreich – 25,19 Punkte AVITA Therme & Resort, Burgenland – 24,46 Punkte Therme Geinberg, Oberösterreich – 24,25 Punkte Alpentherme Gastein, Salzburg – 23,48 Punkte Heiltherme Quellenhotel Bad Waltersdorf, Steiermark – 22,98 Punkte AQUA DOME, Tirol – 22,79 Punkte Rogner Bad Blumau, Steiermark – 22,70 Punkte Tauern Spa Therme, Salzburg – 21,44 Punkte

So wurde das Ranking 2026 erstellt

Für den aktuellen Thermen-Check hat Travelcircus insgesamt 278 Thermen mit Saunabereich in Deutschland, Österreich und der Schweiz untersucht. Davon entfielen 38 auf Österreich. Bewertet wurde anhand von sechs Kriterien:

Gästebewertungen: Bewertungen auf Google und Tripadvisor.

Bewertungen auf Google und Tripadvisor. Nachfrage: Monatliches Google-Suchvolumen.

Monatliches Google-Suchvolumen. Social Media: Präsenz und Reichweite auf Instagram und Facebook.

Präsenz und Reichweite auf Instagram und Facebook. Preis-Leistung: Verhältnis zwischen Eintrittspreis und gebotenem Angebot.

Verhältnis zwischen Eintrittspreis und gebotenem Angebot. Ausstattung: Vielfalt der Saunen, Dampfbäder und Wellnessangebote.

Vielfalt der Saunen, Dampfbäder und Wellnessangebote. Bekanntheit: Sichtbarkeit und Popularität der jeweiligen Therme.

Für jede Kategorie gab es zwischen einem und fünf Punkten. Insgesamt waren somit maximal 30 Punkte erreichbar. Wichtig: Die Rankings der einzelnen Länder wurden getrennt erstellt. Die Punkte sind daher nicht unmittelbar zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz vergleichbar.