Sauna, Eisbad oder luxuriöses Day Spa: In Wien gibt es einige Wellness-Spots, die weit mehr als klassische Aufgüsse bieten. Wir zeigen dir sechs besondere Orte, an denen du dem Alltag entfliehen und dir eine Auszeit gönnen kannst

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Sauna, Eisbad und Breathwork statt klassischem Thermenbesuch: Wellness wird immer mehr zum Erlebnis. Formate wie WeBorn verbinden Schwitzen mit Kälte-Kicks, Atemübungen und gemeinsamen Ritualen. Doch auch abseits des Social Recovery Clubs gibt es in Wien besondere Orte, an denen du dir eine Auszeit gönnen kannst. Wir zeigen dir sechs Sauna- und Spa-Erlebnisse, die du kennen solltest.

1. WeBorn: Sauna und Eisbad als gemeinsames Erlebnis

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Wer nach einem Saunaerlebnis sucht, das über den klassischen Aufguss hinausgeht, ist bei WeBorn – The Social Recovery Club richtig. Das Konzept setzt auf sogenannte Kontrasttherapie: Dabei wechseln sich Wärme und Kälte ab. In geführten Sessions kombinierst du Saunagänge mit einem Eisbad und wirst dabei von Guides begleitet. Je nach Kurs kommen auch Breathwork, Bewegung, Meditation oder andere Self-Care-Rituale dazu.



Adresse: Invalidenstraße 11, 1030 Wien

2. Taiga Spa: Russische Banja mitten in Wien

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Ein Saunaerlebnis mit ganz eigener Tradition bietet das Taiga Spa. Hier steht die russische Banja im Mittelpunkt, eine Form des Dampfbadens, bei der Wärme, Dampf und spezielle Rituale zusammenspielen. Dazu gehören beispielsweise Anwendungen mit Birkenzweigen, die sogenannte Wenik-Zeremonie, sowie Salzpeelings und Fußbäder. Das Spa bietet verschiedene Programme an, bei denen du von Spa-Spezialist:innen durch die Rituale begleitet wirst.



Adresse: Helferstorferstraße 6, 1010 Wien

3. SAUNA Boat: Schwitzen mit Blick aufs Wasser

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Sauna mit besonderer Kulisse? Das SAUNA Boat bringt das Wellnesserlebnis aufs Wasser. Die schwimmende Sauna liegt in der Marina Wien und bietet einen Holzofen sowie eine Außenterrasse. Nach dem Saunagang kannst du dich an der frischen Luft abkühlen und den Blick aufs Wasser genießen. Das Boot kann privat gebucht werden und eignet sich damit auch für einen gemeinsamen Saunaabend mit Freund:innen. Darüber hinaus gibt es das Format "SPA an Board" mit geführten Sauna-Ritualen. Ein etwas anderes Erlebnis als der Besuch einer klassischen Saunalandschaft und eine ungewöhnliche Idee für einen besonderen Abend.



Adresse: Handelskai 343, 1020 Wien

4. Sans Souci Spa: Entspannung mitten in der Stadt

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Wer es lieber ruhig und luxuriös mag, findet im Sans Souci Spa eine passende Auszeit. Das Spa im gleichnamigen Hotel im siebten Bezirk kann auch von externen Gästen besucht werden. Neben einem 20-Meter-Pool stehen eine finnische Sauna, eine Bio-Sauna und ein Dampfbad zur Verfügung. Das Angebot richtet sich vor allem an alle, die ein klassisches Day-Spa-Erlebnis suchen: ein paar Stunden abschalten, schwimmen, saunieren und sich eine Pause vom Alltag gönnen.



Adresse: Burggasse 2, 1070 Wien

5. Therme Wien: Der Klassiker für einen ganzen Wellnesstag

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Wenn du nicht nur eine kurze Sauna-Session, sondern gleich mehrere Stunden Wellness einplanen möchtest, ist die Therme Wien eine naheliegende Adresse. In Oberlaa erwartet dich eine große Thermenlandschaft mit verschiedenen Innen- und Außenbecken, Ruhebereichen und einem eigenen Saunabereich. Dort kannst du unterschiedliche Saunen und Aufgüsse ausprobieren und zwischen den Gängen in den Ruhebereichen entspannen.



Adresse: Kurbadstraße 14, 1100 Wien

6. Arany Spa: Wellness im historischen Gewölbe

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Ein besonderes Ambiente bietet das Arany Spa. Das Spa befindet sich im Park Hyatt Vienna am Hof und liegt in den historischen Gewölben eines ehemaligen Bankgebäudes. Hier trifft eine außergewöhnliche Architektur auf ein klassisches Wellnessangebot. Zum Bereich gehören unter anderem ein Pool, eine finnische Sauna und ein Dampfbad. Auch externe Gäste können Day-Spa-Angebote buchen. Das Erlebnis ist eher im gehobenen Segment angesiedelt und eignet sich, wenn du dir bewusst etwas Besonderes gönnen möchtest.



Adresse: Am Hof 2, 1010 Wien