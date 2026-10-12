Montagsblues? Das hilft dir durch den Wochenanfang

Auf in die neue Arbeitswoche, aber in Gedanken noch im Wochenende? So kommst du aus dem Tief am Montag.

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Wie, es ist schon wieder Montag? Dabei haben wir uns doch gerade erst über den Beginn des Wochenendes gefreut. Der "Montagsblues" hat dich mal wieder eiskalt erwischt und du suchst nach Motivation? Es gibt ein paar einfache Tricks, die dir beim Start in die neue Arbeitswoche helfen.

Montagsblues erklärt

Gute Laune und Energie am Montag? Für viele beginnt die Woche eher mit Reizbarkeit, Antriebslosigkeit und Konzentrationsschwächen. Dieses Phänomen nennt sich Montagsblues. Der Name kann übrigens täuschen, denn oft geht es schon am Sonntag los - mit den sogenannten "Sunday Scaries". Beim Gedanken an die bevorstehende Arbeitswoche werden vielen die letzten Stunden des Sonntags vermiest.

Das hilft dir jetzt

Die gute Nachricht: Wir müssen nicht mit schlechter Laune aus dem Wochenende kommen. Wenn wir uns richtig vorbereiten, können wir uns die Energie, die wir an unseren freien Tagen getankt haben, in die Arbeitswoche mitnehmen. Das hilft dir jetzt:

Ordnung machen: Um am Montag gut zu starten, solltest du am Freitag damit anfangen, deinen Schreibtisch aufzuräumen. Niemand beginnt den Arbeitstag gerne an einem Tisch, an dem ihn das Chaos der letzten Woche erwartet.

Um am Montag gut zu starten, solltest du am Freitag damit anfangen, deinen Schreibtisch aufzuräumen. Niemand beginnt den Arbeitstag gerne an einem Tisch, an dem ihn das Chaos der letzten Woche erwartet. Gute Vorbereitung: Auch eine To-do-Liste, die du am Freitag vorbereitest, kann dir den Wochenstart erleichtern. Manchmal macht uns die Ungewissheit, was uns am Montag erwartet, unnötigen Druck.

Auch eine To-do-Liste, die du am Freitag vorbereitest, kann dir den Wochenstart erleichtern. Manchmal macht uns die Ungewissheit, was uns am Montag erwartet, unnötigen Druck. Gesunder Schlaf: Es ist verlockend, am Wochenende einfach mal länger zu schlafen. Das rächt sich dann leider am Montag. Der Schlafrhythmus ist aus dem Gleichgewicht, wir kommen zu spät ins Bett und starten schon müde in die neue Woche. Wenn du maximal eineinhalb Stunden länger schläfst als unter der Woche, ist alles gut.

Es ist verlockend, am Wochenende einfach mal länger zu schlafen. Das rächt sich dann leider am Montag. Der Schlafrhythmus ist aus dem Gleichgewicht, wir kommen zu spät ins Bett und starten schon müde in die neue Woche. Wenn du maximal eineinhalb Stunden länger schläfst als unter der Woche, ist alles gut. Soft Start: Fang, wenn das möglich ist, am Montag nicht gleich mit den schwersten Brocken an. Beginne lieber mit einfachen Aufgaben. Das schafft schnelle Erfolgserlebnisse und hebt deine Laune.

Fang, wenn das möglich ist, am Montag nicht gleich mit den schwersten Brocken an. Beginne lieber mit einfachen Aufgaben. Das schafft schnelle Erfolgserlebnisse und hebt deine Laune. Highlights am Montag: Um es dir am Montag schön zu machen, plane dir ein paar schöne Momente ein. Gönn dir ein gutes Mittagessen mit netten Kolleg:innen oder lege dir einen Höhepunkt auf den Abend - Freunde treffen, Sport oder ein guter Film und schon kannst du dich auf etwas freuen.

Achtung: Mal mit schlechter Laune in den Montag zu starten, ist normal und passiert uns allen. Wenn der Montags-Blues bis Dienstag nicht verschwunden ist, sondern zum Dauerzustand wird oder du mit Angstzuständen in die neue Woche startest oder Gedanken an die Arbeit dir die Tränen in die Augen treibt, können das Anzeichen für Burnout oder Depressionen sein. In dem Fall nimm bitte unbedingt Hilfe in Anspruch.