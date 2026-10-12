Zitter-Nächte: Erste Minusgrade im Anmarsch

In Österreich stehen besonders frische Nächte bevor. Während tagsüber oft die Sonne scheint, sinken die Temperaturen im ganzen Land spürbar ab und bringen gebietsweise ersten Frost.

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Heute Nachmittag ziehen im Osten noch dichtete Wolkenfelder durch, während es sonst schon recht sonnig ist und zum Abend hin überall nur noch gering bewölkt bleibt. Der lebhafte Wind im Norden und Osten lässt nachmittags nach, bei Höchstwerten zwischen 12 und 18 Grad.

Frostige Temperaturen im Anmarsch

Laut Wetterdienst "GeoSphere Austria" zeigt sich der Himmel in der Nacht meist gering bewölkt und sternenklar bei schwachem Wind. Lokal bilden sich flache Nebelfelder, während die Tiefsttemperaturen auf minus 2 bis plus 6 Grad absinken.

Sonne und frischer Wind

Am Dienstag lichten sich lokale Nebelfelder rasch und machen verbreitet der Sonne Platz. Ab Mittags erreichen Wolken den Westen, vorerst ohne Niederschlag, ehe gegen Abend lokal ein paar Tropfen möglich sind. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord, entlang des Alpenhauptkammes westlich der Tauern verstärkt sich der Nordföhn. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 2 bis plus 6 Grad, tagsüber werden 13 bis 18 Grad erreicht.

Wechselhaftes Wetter zur Wochenmitte

Am Mittwoch sorgt eine Störungszone vorerst für viele dichte Wolken sowie leichten Regen nördlich des Alpenhauptkamms, im Norden und Osten. Im Tagesverlauf lässt der Niederschlag nach und die Sonne setzt sich vor allem im Westen und Süden durch. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus West bis Nord liegen die Frühtemperaturen zwischen 3 und 10 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen 12 bis 21 Grad.

Nebel und milde Nachmittage

Am Donnerstag lösen sich morgendliche Nebelfelder im nördlichen Alpenvorland sowie im Südosten im Vormittag auf, danach verläuft der Tag abseits hoher Schichtwolken sonnig. Bei schwachem Wind starten die Frühtemperaturen bei 2 bis 9 Grad, nachmittags werden 14 bis 21 Grad erreicht.

Am Freitag startet der Tag entlang der Donau und im Süden mit Frühnebel, ehe sich bei schwachem Wind meist sehr sonniges Wetter mit Frühtemperaturen von 1 bis 10 Grad und Höchstwerten von 14 bis 22 Grad einstellt.