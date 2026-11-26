Die Polizei hat einen 45-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck ausgeforscht, der am 14. November bei einem Krampuslauf in Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) eine 78-Jährige verletzt haben soll.

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Er gestand, der Frau beim Vorbeigehen einen Stoß versetzt zu haben, wodurch sie mit dem Hinterkopf am Asphalt aufschlug. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt, so die Polizei.

Am selben Abend kam es bei der Party im Festzelt zu einer weiteren Auseinandersetzung. Wie von der Landespolizeidirektion bestätigt wurde, gerieten gegen 0:30 Uhr drei Besucher heftig aneinander. Die Rauferei nahm derartige Ausmaße an, dass schließlich einer der Beteiligten selbst den Notruf wählte und die Polizei verständigte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen und die Situation beruhigen wollten, richtete sich die Aggression direkt gegen die Beamten. Eine Polizistin wurde beim Versuch, den Streit zu schlichten, von einem der Kontrahenten mit der Faust geschlagen. Auch ihr Kollege blieb nicht verschont und wurde im Zuge des Gerangels in den Schwitzkasten genommen.

Zukunft für 2027 steht infrage

Die Polizei griff daraufhin durch und nahm zwei Männer noch an Ort und Stelle fest. Für den Veranstalter haben die wüsten Szenen am Rande des eigentlichen Brauchtumsevents nun weitreichende Folgen. Ob es im Jahr 2027 überhaupt eine sechste Auflage des Perchtenlaufs in Schörfling geben wird, ist nach diesen Vorfällen völlig offen – der Verein denkt aktuell darüber nach, die Veranstaltung künftig nicht mehr durchzuführen.