Mit einem Hammer schlug ein 22-Jähriger gegen die Wohnungstür seiner Nachbarin und versuchte danach, eine Polizistin im Stiegenhaus die Treppen hinunterzustoßen.

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Wien. Ein völlig eskalierter Nachbarschaftsstreit beschäftigte am Mittwochmorgen die Polizei in Floridsdorf.

Gegen 7.25 Uhr wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf zu einer Wohnung im 21. Bezirk gerufen. Dort soll ein junger Mann (22) mit einem Hammer gegen die Wohnungstür seiner Nachbarin geschlagen haben. Er wollte sich so gewaltsam Zutritt in die Wohnung der Frau verschaffen.

Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der 22-jährige Tatverdächtige (Staatsangehörigkeit ungeklärt) äußerst aggressiv. Er machte wirre Angaben und sprach Drohungen gegen seine Nachbarin aus.

Doch damit nicht genug: Plötzlich versuchte der Verdächtige, eine Beamtin einen Stiegenaufgang hinunterzustoßen. Daraufhin nahmen die Beamten den 22-Jährigen vorläufig fest.

Hammer und Messer sichergestellt

Bei dem Einsatz stellten die Cops einen Hammer sowie ein Messer sicher. Gegen den Verdächtigen wurden außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 22-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls laufen.