Die letzte Sitzung des ORF-Stiftungsrates in diesem Jahr ist von Brisanz geprägt. Wegen wegfallender Bundeszuschüsse stehen am Küniglberg einmal mehr die hohen Gehälter der Topverdiener im Fokus.

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Am Donnerstag tagt der komplette ORF-Stiftungsrat zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr. Hintergrund sind gestrichene Zuschüsse vom Bund: Mit der Einführung der Haushaltsabgabe im Jahr 2024 ist der Vorsteuerabzug entfallen. Bis heuer gab es dafür als Kompensation rund 93 Millionen Euro aus dem Bundesbudget, damit ist 2027 allerdings Schluss. Der designierte Generaldirektor Clemens Pig hat bereits Einschnitte bei den Gehältern angekündigt, blieb konkrete Details dazu aber bisher schuldig. Am Montag beriet bereits der "Vergütungsausschuss", in dem ausschließlich Stiftungsräte der Koalitionsparteien sitzen, über die Gehälter.

Stiftungsrat Peter Westenthaler. © APA/GEORG HOCHMUTH

751 Mitarbeiter über 100.000 Euro

Wie viel am Küniglberg verdient wird, zeigt ein Blick in den ORF-Transparenzbericht. Demnach erhielten im Vorjahr 751 Mitarbeiter mehr als 100.000 Euro brutto. 62 Beschäftigte kamen auf mehr als 170.000 Euro, weshalb ihre Namen im Bericht veröffentlicht werden müssen. Vier Personen verdienten sogar mehr als 300.000 Euro im Jahr – und alle vier sorgten heuer für negative Schlagzeilen:

Top-Verdiener Pius Strobl (468.856,32 Euro), "Projektleiter Medienstandort", wurde wegen Compliance-Vorwürfen dienstfrei gestellt.

Roland Weißmann (427.500,04 Euro Gage) trat nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurück und klagt den ORF nun vor dem Arbeitsgericht Wien auf vier Millionen Euro.

Sportchef Johannes Aigelsreiter (339.824,84 Euro) wurde wegen des Vorwurfs des unternehmensschädigenden Verhaltens abberufen.

Peter Schöber (311.964,24 Euro) musste seinen Posten als ORF-III-Chef ebenfalls aufgrund von Compliance-Vorwürfen räumen.

Westenthaler kündigt "Orkan" an

Für die Sitzung des Stiftungsrates hatte der von der FPÖ entsandte Peter Westenthaler bereits im Vorfeld einen "Orkan" angekündigt, der "nur so um den Küniglberg pfeifen wird". Er kritisiert, dass auf der Tagesordnung kein Bericht des "Vergütungsausschusses" steht: "Sollen die Luxusgagen der Direktoren am Stiftungsrat vorbei ausgepackelt werden?"

Kritik an Generaldirektorin Thurnher

Scharfe Worte fand Westenthaler auch für die bis Jahresende interimistisch amtierende Generaldirektorin Ingrid Thurnher. Sie sei zwar im März einstimmig – auch mit seiner Stimme – gewählt worden, sei aber an ihren eigenen Versprechungen gescheitert, so Westenthaler. Zudem bezeichnete er sie, gerechnet auf ihre Amtszeit, als die "teuerste Generaldirektorin aller Zeiten" und erklärte: "Alleine in diesen neun Monaten hat sie vorsichtig gerechnet 500.000 Euro für externe Berater verprasst. Woher das Geld kommt, ist mir ein Rätsel."

Forderung nach 50-Prozent-Kürzung

Westenthaler verlangt, sämtliche Gehälter über 170.000 Euro um 50 Prozent zu kürzen. "Auch mit diesem Gehalt kann man verdammt gut leben. Bodenhaftung für die ORF-Spitze", sagte der FPÖ-Stiftungsrat und wandelte den Werbeslogan des Senders ab: "ORF wie wir. Verdienen wie wir!"