Die Regierung hat im dritten Quartal laut Grünen fast 20 Millionen Euro für Berater und externe Verträge ausgegeben. Alleine Bablers ORF-Zukunftsforum schlug mit über 30.000 Euro zu Buche.

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Die Staatskassen sind klamm, das Budget muss saniert werden. Entsprechend genau schaut die Opposition der Regierung auf die Finger, wenn es um die eigenen Kosten geht.

Grünen-Vizeklubchefin Alma Zadić fragt die Ministerien jedes Quartal nach den Kosten für externe Verträge und Berater.

Deutlicher Kostenanstieg

Die Auswertung der Grünen für das dritte Quartal ergibt: In den Monaten von Juni bis September wurden Kosten in Höhe von 19,7 Mio. Euro fällig. Im Vergleich zum zweiten Quartal (11,4 Mio.) ist das ein Anstieg um 72 Prozent. Auch im Vergleich zum dritten Quartal 2025 (16,3 Millionen Euro) ist das ein deutliches Plus von rund 20 Prozent.

Bei den Kosten handelt es sich aber nicht ausschließlich um Berater. Auch externe Verträge fließen mit ein. Bei Medien- und Sportminister Andreas Babler (SPÖ) fließt der Großteil (1,3 Millionen Euro) etwa an eine Eventagentur, die den Tag des Sports von 2024 bis 2027 ausrichtet.

ORF-"Zukunftsforum" für über 30.000 Euro

Ebenso bei Babler finden sich aber auch die Kosten für das ORF-"Zukunftsforum", ein Sesselkreis, der den Startschuss für eine größere Reform darstellen soll. Der Ankauf von Geschäftsausstattung für Repräsentationszwecke - unter anderem eben für das ORF-Zukunftsforum - schlug mit rund 2.362 Euro zu Buche. A5-Blöcke für das Event gab es für knapp 193 Euro und die Agentur, die die "konzeptionelle Finalisierung" und "organisatorische Gesamtplanung" übernahm, bekam ein Auftragsvolumen von 31.919,62 Euro.

Minister: Coaching für Fernsehauftritt?

Im Landwirtschaftsministerium von Norbert Totschnig (ÖVP) gab es drei Termine für Medientrainings, die insgesamt 5.712 Euro kosteten. Die Termine der Medientrainings überschneiden sich übrigens - wohl nicht ganz zufällig - mit Fernseh- und Radioauftritten Totschnigs (ZiB2, Ö1-Journale). Totschnig ist seit 2022 Minister, eine gewisse Medienkompetenz sollte er eigentlich bereits haben.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat sich im Juli (bis März 2027) mit Helmut Tichy einen Sonderberater für die Konferenz der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte geholt. Das Auftragsvolumen: monatlich 8.285,40 Euro Bruttoentgelt. Tichy war bis von 2010 bis 2023 Leiter des Völkerrechtsbüros des Außenressorts. Im Ministerium arbeitete er seit 1983.

Auch eine Umfrage zum Thema Außenpolitik wurde im Außenministerium für 17.640 Euro in Auftrag gegeben.

Beim Gros der in den aufgelisteten Kosten handelt sich um Vertragssummen bzw. Auftragsvolumen. Zum Teil sind aber bis zum Stichtag (30.9.2026) noch keine Zahlungen erfolgt.